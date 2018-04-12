В Киеве застройщика уличили в неуплате почти 9 миллионов налогов

Директору столичной строительной фирмы сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины.

В Киеве уличен на неуплате более 8,7 млн грн налогов директор столичной строительной фирмы.

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

Во время досудебного расследования следователи выяснили, что одним из столичных предприятий осуществлялась реализация квартир в новостройке. Однако оказалось, что при осуществлении хозяйственной деятельности строительная компания не подавала налоговые декларации и не декларировала свои налоговые обязательства.

«Как следствие, в государственный бюджет не уплачено налогов на сумму более 8,7 млн грн», - говорится в сообщении.

В настоящее время директору указанного предприятия сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины.

Кроме того, по ходатайству прокуратуры с целью возмещения нанесенного ущерба наложен арест на 12 квартир в новостройке.