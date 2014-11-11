Европейский инвестбанк может выделить Украине 200 млн евро кредита на восстановление Донбасса

Европейский инвестиционный банк рассматривает возможность финансирования проектов восстановления инфраструктуры Донецкой и Луганской областей, пострадавших в результате боевых действий, путем выделения кредитной линии в объеме 200 млн евро, сообщается на сайте банка.

«Рамочный кредит направлен на поддержку первостепенных проектов восстановления регионов, пострадавших от конфликта, – говорится в сообщении. – Речь идет, в частности, об инфраструктурных проектах и проектах создания условий для размещения вынужденных переселенцев».

Как подчеркнули в ЕИБ, проекты должны быть реализованы под контролем правительства Украины.

Как сообщал УНИАН, с апреля текущего года Украина ведет на территории Луганской и Донецкой областей антитеррористическую операцию. В течение июля и августа украинские силовики освободили от террористов ряд городов региона и продолжают операцию. По состоянию на середину сентября объем восстановительных работ на освобожденных территориях составлял по меньшей мере 12 млрд грн. Как подчеркивал глава правительства Арсений Яценюк, каждый день войны стоит Украине 80 млн грн.

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Справка УНИАН. Европейский инвестиционный банк создан в 1957 году, сегодня его акционерами являются 27 стран - членов ЕС. Главной целью банка является содействие достижению целей Европейского Союза путем долгосрочного финансирования надежных инвестиционных проектов. Уставный капитал формируется из взносов стран-участниц и на конец 2013 года составлял 273 млрд евро.

За последние пять лет портфель проектов ЕИБ в Украине увеличился вчетверо. Банк финансирует проекты в энергетике, транспортной и муниципальной инфраструктуре. В настоящее время банк рассматривает возможность финансирования 9 проектов в государственном секторе и 7 проектов – в частном секторе.