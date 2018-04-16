Как не "погореть", сдавая жилье в аренду: советы экспертов

В действующем законодательстве Украины предусмотрено два способа налогообложения доходов от сдачи жилья в аренду.

В Министерстве регионального развития и жилищно-коммунального хозяйства Украины оценили, что 70% рынка аренды жилья находится в тени. Для организации прозрачных рыночных отношений в этой сфере Минрегион разработал проект закона "Об арендованном жилье".

Читайте такжеРаспродажа продолжится: СМИ рассказали, что будет с рынком недвижимости в 2018 году

Об этом сообщает портал недвижимости Domik.ua.

Издание выяснило, как надо платить налоги с дохода от сдачи жилья в аренду владельцам по действующим правилам и какие новшества ждут их, если будет принят новый закон "Об арендованном жилье".

Минимальную сумму арендной платы ежегодно определяют местные власти. Они утверждают ее базовый размер в расчете за один квадратный метр общей площади жилья и коэффициенты коррекции. Их вводят, чтобы при расчете арендной платы конкретной квартиры учитывалось ее расположение в черте города — в исторической зоне, в центре, рядом с ним и на окраине.

Законодатели считают правонарушением неуплату налогов и выполнение фискальных обязательств с опозданием. Арендодатель в текущем году сам вычисляет и уплачивает налог каждый квартал. Выплату, По правилам статьи 170 НКУ, налоговую выплату надо совершить в течение 40 календарных дней, после последнего дня истекшего отчетного периода.

За неуплату налога в срок, по правилам статьи 127 НКУ, арендодатели платят штрафы в таких размерах :

- 10% от величины не уплаченного вовремя налогового обязательства — при опоздании с платежом на 30 календарных дней включительно;

- 20% от величины не уплаченного вовремя налогового обязательства — при опоздании с платежом на срок больше 30 календарных дней.

Владельцы жилья-арендодатели обязаны отразить доход от сдачи жилья в аренду и связанное с ним фискальное обязательство в налоговой декларации. Органы ГФС сравнивают данные из декларации и сведения о фактических поквартальных выплатах налога в отчетном году. Если данные из декларации и сведения о фактических квартальных платежах совпали — ГФС считает обязательство выполненным.

Читайте такжеВ Украине возобновили льготную госпрограмму "доступное жилье"

Налоговую декларацию нужно подавать в сроки, которые устанавливает ГФС. В 2018 году прием деклараций проводили 1 января — 9 февраля.

Владелец квартиры физическое-лицо в зависимости от порядка налогообложения может сдавать в аренду жилье двумя способами, описанными ниже.

1. При сдаче в наем по договору арендодатель платит налог на доходы физических лиц. В этом случае он выполняет фискальные обязательства по правилам статьи 170 НКУ:

- доход от сдачи недвижимости в аренду облагается налогом по ставке 18% от указанной в договоре суммы;

- ежемесячная арендная плата не может быть меньше суммы, которую рассчитывают, умножая площадь квартиры на нормативную стоимость одного квадратного метра жилья. Этот норматив устанавливают местными властями;

- физические лица-арендодатели при нотариальной регистрации сделки аренды обязаны уплатить военный сбор — 1,5% договорной арендной платы.

2. Владелец жилья сдает его в аренду в порядке коммерческой деятельности, которую ведет в статусе физического лица-предпринимателя (ФЛП) В этом случае он имеет право зарегистрироваться в одной из групп плательщиков единого налога. Выполнять фискальные обязательства надо по правилам выбранной группы.