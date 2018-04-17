В Украине могут ограничить плотность застройки

Минрегион намерен ввести максимально допустимый процент застройки земельного участка в зависимости от этажности.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион) намерено обновить государственные строительные нормы (ГСН) и ввести максимально допустимый процент застройки земельного участка в зависимости от этажности.

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Как сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook, соответствующие изменения содержатся в новом проекте строительной нормы «Планировка и застройка территорий».

«В действующих градостроительных ГСН отсутствуют предельные параметры застройки земельного участка относительно этажности. Мы предлагаем ввести такое ограничение, чтобы исключить сплошную застройку по всему периметру земельных участков без соответствующего благоустройства территории для ее жителей. Так, чем выше будет этажность дома, тем меньший процент земельного участка отводится на саму застройку и больший - на обустройство прилегающей территории. Потому что в таком доме будет проживать большее количество жителей, а значит, потребует комфортных условий проживания», - написал Парцхаладзе.

Он отметил, что согласно новым ГСН, для проектирования домов выше 11 этажей максимально допустимый процент застройки земельного участка составляет 30%, а остальные 70% отводятся на обустройство зеленых насаждений, зон отдыха и детских площадок.

«Для 9-10-этажных домов максимальный процент застройки составляет 35%, для 5-8-этажных - 40%, для 4-этажных - 45%. При строительстве разноуровневых жилых домов в расчет принимается средняя этажность здания. Эта норма распространяется только на новое строительство. При реконструкции кварталов застройки данные показатели не применяются, а принимаются в соответствии с существующими размерами земельного участка и процентом площади застройки», – написал Парцхаладзе.

Также он отметил, что обновлённые ГСН «Планировка и застройка территорий» будут утверждены в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля научно-технический совет Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины утвердил четыре новые государственные строительные нормы (ГСН), в том числе касающиеся градостроительства, которые вступят в силу через три месяца.