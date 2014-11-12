Застройщики заявили о падении продаж жилья в Киеве на 30-40%

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе.

«Продажи упали… где-то от 30 до 50%, если говорить о Киеве», - сказал Парцхаладзе.

При этом он отметил, что причинами падения продаж являются экономическая и политическая нестабильность в стране, в том числе военные действия на востоке Украины, а также снижение покупательной способности населения.

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«Революция, война, которая сейчас идет, плюс инфляция - безусловно, все эти факторы очень влияют на настроение людей и, в первую очередь, на покупательную способность», - сказал Парцхаладзе.

Ранее сообщалось, что количество сделок купли-продажи квартир в Киеве снизилось на 21%.

Также УНИАН сообщал, что в октябре глава комитета по статистике и аналитике Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АСНУ) Эдуард Бразас отмечал, что низкая активность на рынке купли-продажи жилой недвижимости сохранится как минимум до конца 2014 года, однако и дальнейшего сокращения количества сделок с жильем не ожидается.

Ранее эксперты рынка недвижимости отмечали, что продавцы жилья не спешат продавать его в условиях падающего рынка, предпочитая ждать стабилизации ситуации и восстановления долларовых цен на жилье. В частности, по словам управляющего директора компании ARPA Real Estate Михаила Артюхова, многие потенциальные покупатели недвижимости ожидают серьезного падения цен. Ведь из-за сложной ситуации в стране количество сделок, как в Украине, так и в Киеве, упало в разы. Но продавцы недвижимости, выставляя объекты к продаже, не спешат соответствовать ожиданиям и снижать цены, поскольку ожидают стабилизации и не готовы опускать цену на 10-15%.