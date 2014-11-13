Китайские инвесторы из-за падения рубля отказались еще от одного российского проекта

Китайские инвесторы отказались от участия в торгах по продаже одного из участков промзоны российского «Завода имени И. А. Лихачёва» (ЗИЛ), пишут «Известия» со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

Он пояснил, что отказ китайцев был мотивирован ростом валютного курса — из-за роста курса доллара проект для иностранцев подорожал на треть. Ранее о своем желании участвовать в проекте заявляла китайская Dalian Wanda Group.

Читайте такжеРосія не отримає від Китаю аванс на будівництво газопроводу«Китайские инвесторы отказались от участия в проекте ЗИЛа из-за ситуации с валютой, потому что для них в валюте эти проекты становятся на 30–40% дороже», — пояснил Хуснуллин.

По оценке главы Москомстройинвеста Константина Тимофеева, для развития участка территории Dalian Wanda Group потребовалось бы порядка 1 трлн рублей (приблизительно $27 млрд по тогдашнему курсу). Как отметил Тимофеев, всего на этой территории планировалось построить порядка 1,5 млн кв. м недвижимости, 60% которой должна была быть жилой.

Это не первое затруднение в работе с китайскими инвесторами по проектам в российской столице, вызванное ослаблением рубля. Как сообщалось накануне, власти Москвы были вынуждены начать пересмотр условий проекта строительства линии метрополитена в «новую Москву», который планировалось реализовать с участием Китайской железнодорожной строительной корпорации и Китайского международного фонда. Предварительно проект оценивался в $2 млрд.

Марат Хуснуллин пояснил «Известиям», что «других инвесторов власти сейчас не ищут - мы продолжаем вести переговоры, пока еще не поставлена точка с китайцами».

Профессор Международного института развития Алексей Скопин считает, что некоторые проекты, в которых планировали участвовать иностранные инвесторы, могут быть заморожены. По его мнению, для иностранных инвесторов строительство в Москве связано не только с финансовыми рисками - например, вдруг санкции будут расширены и приостановятся поставки оборудования?.Он уверен, что Москве в ближайшее время стоит ориентироваться на отечественных инвесторов.