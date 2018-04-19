Кабмин возобновил финансирование "теплых кредитов"

Получить "теплый кредит" можно в государственных "Ощадбанке", "Укргазбанке" и "ПриватБанке".

Кабинет министров Украины возобновил финансирование программы "теплых кредитов" на проведение энергомодернизации жилья в государственных "Ощадбанке", "Укргазбанке" и "ПриватБанке".

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Согласно сообщению пресс-службы Госэнергоэффективности, желающие провести энергомодернизацию своего жилья получили возможность воспользоваться госпрограммой с 18 апреля этого года.

Отмечается, что в 2018 году правительство выделило 400 миллионов гривень на компенсации по "теплыми кредитам", из которых 190 миллионов гривень - для ОСМД.

При этом частные домохозяйства и ОСМД также могут рассчитывать на дополнительные компенсации от местных властей. На сегодня действует 128 местных программ удешевления "теплых кредитов", в частности, в 18 регионах, 48 районах и 62 городах.

Также сообщается, что с начала действия программы - в октябре 2014 года - программой воспользовалось более 400 тысяч семей, которые привлекли более 5 миллиардов гривень "теплых кредитов".

Как сообщал УНИАН, в государственном бюджете на 2018 год предусмотрено 2 миллиарда гривень на программы по энергоэффективности: 400 миллионов гривень на программу "теплых" кредитов, 1,6 миллиарда на Фонд энергоэффективности.

По оценкам Госэнергоэффективности, годовая потребность в финансировании программы "теплых" кредитов составляет 1,9 миллиарда гривень.

Механизм финансирования "теплых" кредитов предусматривает возмещение 20% суммы кредита (но не более 12 тысяч гривень) для граждан при замене газовых котлов, 35% суммы кредита (но не более 14 тысяч гривень) на энергоэффективное оборудование и материалы для физических лиц, 40% тела кредита (но не более 14 тысяч гривень в расчете на одну квартиру) на энергоэффективное оборудование и материалы для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов. При этом гражданам, получающим субсидию, компенсируется 70% суммы кредита.