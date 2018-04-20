В случае создания Антикоррупционного суда рост тарифов могут отсрочить – Парубий

04:27, 20 апреля 2018
Недвижимость
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Парубий заявил, что есть шанс договориться о поэтапность или відермінування поднятия тарифов / фото УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1".

Спикер напомнил, что МВФ ставит вопросом номер один Украины создание Антикоррупционного суда с учетом рекомендаций Венецианской комиссии.

"Я веду достаточно интенсивные переговоры с МВФ, и со странами Большой семерки, сегодня я виделся с секретарем Венецианской комиссии, - о том, что если нам удастся принять закон об Антикоррупционном суде, учтя ключевые требования Венецианской комиссии, мы будем иметь шанс, завоевав доверие в отношениях с МВФ, договориться о поэтапности или отсрочке поднятия тарифов", - сообщил Парубий.

Он добавил, что по этому вопросу происходит активная и плотная работа.

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Теги: #Антикоррупционный суд в Украине#Андрей Парубий