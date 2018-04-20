"Киевэнерго" Ахметова просит НКРЭКУ отсрочить проверку компании

В настоящее время "Киевэнерго" сосредоточено на выполнении решения Киевсовета о завершении 26 апреля действия соглашения на управление коммунальным имуществом.

Столичная энергоснабжающая компания "Киевэнерго" обратилась в Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с ходатайством об отзыве заявления о проведении проверки компании с 20 апреля по 5 мая 2018 года.

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Об этом сообщила пресс-служба "Киевэнерго".

В частности, в письме говорится о том, что в настоящее время "Киевэнерго" сосредоточено на выполнении решения Киевсовета о завершении 26 апреля действия соглашения на управление коммунальным имуществом, заключенного между энергоснабжающей компанией и Киевской городской госадминистрацией в 2001 году.

"Компания работает над обеспечением приема-передачи объектов, предусмотренных приложениями соглашения (около 80 тысяч), и переводом персонала - 7,5 тысячи сотрудников", - говорится в письме.

Отмечается, что это требует подготовки значительного объема документации по объектам, которые нужно инвентаризировать, оформить и передать коммунальному предприятию, а также привлечения максимального количества специалистов компании, которые одновременно будут задействованы в ходе проверки.

"Компания делает все возможное для того, чтобы оперативно завершить этот крайне важный процесс для киевской городской власти и всех горожан-потребителей, и обращается к Нацрегулятору с просьбой учесть специфику процесса и удовлетворить ходатайство", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, действие соглашения между КГГА и "Киевэнерго" о передаче в управление коммунальных теплосетей и объектов теплоэнергокомплекса заканчивается 27 апреля этого года.

22 марта Киевсовет своим решением выделил КП "Киевтеплоэнерго" около 1,2 миллиарда гривень бюджетных средств на обеспечение бесперебойной работы теплокомплекса города после его передачи от "Киевэнерго".

Имущество общества (энергетический комплекс) было передано в управление "Киевэнерго" по соглашению с КГГА от 27 сентября 2001 года. Срок действия соглашения заканчивался 31 декабря 2017 года, но Киевсовет продлил его до 26 апреля 2018 года, чтобы отопительный сезон прошел в нормальном режиме.

"Киевэнерго" генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав крупнейшего частного энергохолдинга ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова.