Субсидии на коммуналку резко сократились: кто и сколько получил

Средний размер назначенной субсидии на одну семью в марте 2018 года по сравнению с мартом прошлого года уменьшился на 62% – до 480,8 грн.

Жителям Украины в январе-марте 2018 года были назначены субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 471,1 млн грн, что в 4,4 раза меньше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает Государственная служба статистики Украины.

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В частности, в городской местности субсидии назначены на сумму 316 млн грн, в сельской – 155,5 млн грн.

По информации Госстата, субсидии на оплату ЖКУ в январе-марте были назначены 569,8 тыс. семьям. В городской местности субсидии назначены 314,3 тыс. семей, в сельской – 255,5 тыс. семей. По сравнению с январем-мартом 2017 года, в январе-марте 2018 года количество семей, которым назначены субсидии, уменьшилось в 2,4 раза.

Средний размер назначенной субсидии на одну семью в марте 2018 года по сравнению с мартом прошлого года уменьшился на 62% – до 480,8 грн.

Как сообщал УНИАН, жителям Украины в январе 2018 года были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 204,7 млн грн, что почти в 4,5 раза меньше, чем в январе 2017 года.

В 2017 году украинцам были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату ЖКУ на сумму 3,98 млрд грн, что на 43,3% меньше, чем за 2016 год.