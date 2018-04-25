"Лишние" квадратные метры: украинцы уже заплатили 671 миллион налога на недвижимость

При этом юридические лица уплатили 612,7 млн грн налога на недвижимость.

Налогоплательщики в январе-мартеперечислили в местные бюджеты 670,9 млн грн налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы.

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Согласно сообщению, наибольшая часть уплаченного налога поступила от юридических лиц, за три месяца этого года они уплатили 612,7 млн грн налога на недвижимость, физические лица перечислили 58,2 млн грн.

Как сообщал УНИАН, налог на недвижимость был введен в начале 2015 года со вступлением в силу нового Налогового кодекса. Им облагаются квартиры площадью свыше 60 квадратных метров и дома площадью более 120 квадратов. Налогообложению также подлежит общая площадь объекта жилой и нежилой недвижимости, в том числе его частей (гаражи, хозяйственные постройки, мастерские, офисные помещения и пр.). В 2018 году плательщики платят налог на недвижимое имущество, отличающееся от земельного участка, за отчетный 2017 год.

В 2017 году в местные бюджеты от юридических и физических лиц поступило более 2,4 млрд грн налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.