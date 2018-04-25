В оккупированном Крыму устроят распродажу санаториев и гостиниц

Имущество нескольких крымских санаториев будет реализовано через аукцион.

Подконтрольный российским оккупантам «парламент» Крыма согласовал продажу ряда объектов в Феодосии, Ялте и Симферополе на 113 млн рублей (около 50 млн грн).

Как сообщает «Криминформ», речь идет, в частности, об имуществе феодосийского отеля «Моряк», которое оценивается в 50,2 млн рублей, ялтинского санатория «Сосняк» (37,2 млн руб) и кореизского санатория «Волга» (26,1 млн руб).

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Кроме того, на продажу выставлены ряд объектов в Черноморском районе (6,7 млн руб) и в Симферополе (5,2 млн рублей).

Имущество будет реализовано через аукцион. В пояснительной записке к соответствующим проектам постановлений указано, что продажа объектов необходима для "выполнения плановых показателей неналоговых поступлений в бюджет республики на 2018 год".

Напомним, в 2016 году главный военный прокурор Анатолий Матиос назвал предварительную сумму убытков, причиненный Украине из-за аннексии Крыма РФ.

"Предыдущий доказан вывод специалистов, а также экспертиз размер ущерба, причиненного Украинскому государству в результате аннексии РФ полуострова Крым, составляет более 1 трлн. гривен, исключительно из стоимости недвижимости и инфраструктуры государственных предприятий, без учета территориальных потерь, а также частной собственности на территории полуострова", - заявил он.