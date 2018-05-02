В Украине начали действовать новые правила предоставления субсидий: что нужно знать

Субсидии, в связи с изменениями условий их предоставления, необходимо будет переоформить 15-20% украинцев.

С 1 мая 2018 года в Украине начали действовать новые правила предоставления субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг. Субсидии, в связи с изменениями условий их предоставления, необходимо будет переоформить 15-20% украинцев.

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Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства социальной политики.

По данным министерства, большинству граждан, получающих субсидии и не имеющих недавно купленных предметов роскоши, новых автомобилей, или в составе семей которых нет трудоспособных лиц, декларирующих нулевые ставки дохода (примерно 80-85% нынешних субсидиантов), по-прежнему государственная помощь будет переназначена в автоматическом режиме.

«Все, кто нуждается в помощи от государства, будут и дальше ее получать. Подавляющему большинству граждан субсидии на следующий отопительный сезон будут переназначены автоматически. Обратиться в органы соцзащиты надо только отдельным категориям граждан, подпадающих под новые критерии, которые введены для подчистки адресности субсидий и предотвращения распространенных злоупотреблений», - говорится в сообщении.

Для переоформления субсидии необходимо подать два документа – заявление и декларацию о доходах.

Напомним, Кабинет министров Украины принял решение о внесении изменений в программу предоставления субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг с целью предотвращения случаев злоупотреблений и назначения государственной помощи людям, скрывающим свои доходы. Поскольку верификация субсидиантов выявила ряд системных проблем, теперь система субсидий будет социально справедливой - государственную помощь будут получать те, кто действительно в ней нуждается.

В частности, если в собственности семьи есть автомобиль, которому менее пяти лет, кроме мопеда и авто, предоставленного органом социальной защиты населения, субсидию не будут назначать.

Кроме того, отныне необходимо будет указывать в декларациях доходы от аренды имущества, в частности, от сдачи в аренду квартиры.

С 1 мая 2018 года субсидия отменяется, если площадь квартиры превышает 120 квадратных метров, а дома - 200, кроме детских домов семейного типа и приемных семей.

Безработным необходимо будет встать на учет в центр занятости, в противном случае людям трудоспособного возраста, претендующим на субсидию, органы соцзащиты автоматом будут считать доход в три прожиточных минимума - 5 тыс. 286 грн.

Также с 1 мая социальная норма на газовое отопление будет приближена к реальным объемам потребления - 4,5 кубометров на 1 квадратный метр площади, электроотопление - 30 киловатт в час на квадратный метр площади.