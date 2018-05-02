Цены в отелях Киева на время проведения финала Лиги чемпионов выросли в 3-10 раз

По мнению экспертов, в это время заполняемость отелей в Киеве составит почти 100%.

Стоимость размещения в гостиницах столицы в период проведения финала Лиги чемпионов УЕФА по футболу, который состоится в Киеве 26 мая, увеличилась в 3-10 раз, в то же время заполняемость отелей в Киеве составит почти 100%.

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Об этом УНИАН сообщили эксперты отельного рынка.

«Средняя продолжительность пребывания гостей в период проведения финала Лиги чемпионов составляет от двух до четырех ночей. Стоимость стандартного номера (rack rate) в отелях варьировалась в зависимости от месторасположения и самого ценового позиционирования отеля. Общей тенденцией стал рост цен в 3 раза при условии своевременного бронирования, что, в принципе, является традиционным для городов, принимающих спортивные турниры такого уровня. Стоит заметить, что по мере приближения даты турнира стоимость оставшихся свободных номеров соответственно растет, в некоторых случаях достигая даже стоимости в 10 раз выше обычной», - отметили в компании CBRE Ukraine.

При этом, по мнению экспертов, в период проведения финала Лиги чемпионов ожидается рекордно высокий показатель среднего уровня загрузки качественного номерного фонда Киева, который вероятно опередит средний показатель загруженности мая предыдущего года, который составил 56,7%.

«Как обычно бывает в случаях проведения крупных спортивный мероприятий, целевая аудитория формируется множеством сегментов, такими как корпоративные группы, спонсоры мероприятия, групповые туры, футбольные команды, а также другие независимые внутренние и внешние туристы. В результате, как отели низкого и среднего, так и высокого ценовых сегментов Киева, прогнозируют уровень заполняемости близко к 100% на период проведения финала чемпионата», - отметили в компании CBRE Ukraine.

В свою очередь, в компании Colliers International (Украина) подчеркнули, что на период проведения финала Лиги чемпионов UEFA в Киеве забронированы уже практически все отели (более 90%).

«Наибольшей популярностью пользуются отели 3, 4 и 5 звезд, расположенные в центральной части города. Учитывая ошибки прошлых лет при проведении мероприятий такого уровня, отельеры чаще всего бронируют номера по предоплате в размере не менее 70%. У большинства отелей существует минимальный период бронирования на время проведения матча, чаще всего от 3 до 5 дней. Стоимость номеров зависит от месторасположения отеля. Цены на номера в центральных отелях в 5-10 раз выше стандартного тарифа. Чем дальше локация от НСК «Олимпийский», тем меньше тариф», - отметила директор департамента оценки и консалтинга Colliers International (Украина) Наталья Чистякова.

В консалтинговой компании Jones Lang LaSalle (JLL) прогнозируют, что в мае загрузка в среднем по месяцу вырастет приблизительно на 2-3 п.п. благодаря проведению Лиги чемпионов.

«Май – традиционно высокий сезон для Киева благодаря большому количеству культурных и деловых мероприятий и благоприятным погодным условиям. В среднем загрузка качественных гостиниц украинской столицы (от верхнего предела среднего сегмента до люксового) в этот период в прошедшие годы достигала высоких уровней: 32% в 2015 году, 46% в 2016 году и 55% в 2017 году. Важно отметить, что болельщики в основном выбирают более бюджетные варианты размещения. С учетом этого, загрузка в среднем по месяцу вырастет приблизительно на 2-3 п.п. благодаря размещению представителей команд, спонсоров и прессы, а также органического роста рынка в целом», - считает руководитель департамента гостиничного бизнеса компании JLL Татьяна Веллер.

Согласно данным сервиса booking.com, по состоянию на 2 мая, в Киеве все отели и хостелы на 26 мая забронированы на 98%.

Как сообщал УНИАН, по данным компании JLL, заполняемость отелей в Киеве по итогам первого квартала 2018 года выросла на 4 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составила 43%, в то же время номинированная в долларах средняя стоимость размещения в гостиницах столицы среднего сегмента выросла на 18% – до 68 долл. за номер.