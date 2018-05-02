Суммы в миллиарды: украинцы наращивают долги за коммуналку

Долги украинцев за отопление и горячую воду в марте выросли на 7,9%.

Задолженность населения Украины по оплате централизованного отопления и горячего водоснабжения в марте 2018 года увеличилась на 7,9% по сравнению с февралем 2018 года и составила 15,5 млрд грн.

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Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, задолженность по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий в марте по сравнению с предыдущим месяцем сократилась на 14,9% и составила 3,3 млрд грн, задолженность за вывоз бытовых отходов составила 418 млн грн.

Долги за централизованное водоснабжение и водоотвод сократились на 1,8% по сравнению с февралем и составили 1,74 млрд грн.

По данным Госстата, в марте украинцы уплатили за электроэнергию 3 млрд грн (111,9% начисленных за этот период сумм за счет погашения задолженности за прошлый период). Оставшийся долг населения за этот вид услуги на составляет 4,2 млрд грн.

Всего в марте украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 11,6 млрд грн, что составило 81,4% начисленных за этот период сумм.

Также сообщается, что за январь-март 2018 года с населением было заключено 18,6 тыс. договоров о реструктуризации задолженности на общую сумму 125,7 млн грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 106 млн грн.

Как сообщал УНИАН, задолженность населения Украины по оплате централизованного отопления и горячего водоснабжения в феврале 2018 года увеличилась на 10,8% по сравнению с январем 2017 года и составила 14,4 млрд грн.