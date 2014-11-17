Будущая парламентская коалиция предлагает ввести нормы энергоэффективности зданий

Об этом идет речь в рабочем варианте проекта Коалиционного соглашения, которое будет подписано между представителями политических сил, вошедших в новый состав Верховной Рады по результатам внеочередных выборов.

Согласно тексту проекта соглашения, законом об энергоэффективности зданий также должен быть утвержден механизм энергетической сертификации зданий, определены принципы государственной поддержки мероприятий по энергоэффективности и строительства зданий с почти нулевым уровнем потребления энергии.

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Помимо этого, новая коалиция в парламенте должна будет создать механизм государственной поддержки мероприятий по энергоэффективности в жилых домах и бюджетной сфере, в том числе, через так называемый «револьверный» механизм. Он предусматривает направление на энергоэффективность сэкономленных средств госбюджета вследствие уменьшения потребления энергоресурсов, достигнутого за счет осуществленных инвестиций в энергоэффективные мероприятия. Предполагается, что это будет сделано в течение 2015 года.

Парламентская коалиция также должна будет обеспечить привлечение частных инвестиций в повышение энергетической эффективности объектов государственной и коммунальной собственности, в том числе создание правовых оснований для развития механизмов энергосервисного подряда в бюджетной сфере и установление возможности заключения долгосрочных договоров на продажу тепла, произведенного из альтернативных источников, для бюджетных учреждений.

Кроме того, проектом коалиционного соглашения предусматриваются планы по предоставлению органам местного самоуправления полномочий устанавливать цены на тепловую энергию, произведенную из альтернативных источников энергии (до определенного объема производства). При этом местные госадминистрации смогут осуществлять лицензирования таких субъектов производства тепловой энергии из альтернативных источников энергии.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, потребление и потери тепловой энергии в большинстве многоквартирных домов в Украине в 3-3,5 раза превышают европейские стандарты потребления. При этом, по оценкам Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению, на модернизацию жилого фонда Украины до 2020 года необходимо около 1 трлн грн. В то же время, по расчетам Института газа Национальной академии наук (НАН), сокращение потерь тепловой энергии в Украине вследствие теплосанации зданий может составить порядка 41%. В денежном эквиваленте экономия бюджетных средств оценивается на уровне 150-600 млрд грн.