Будущая коалиция предлагает обеспечить доступ к данным о собственниках земли и недвижимости через интернет

Будущая парламентская коалиция предлагает в течение первого квартала 2015 года внести изменения в Закон «О Государственном земельном кадастре» с целью обеспечения свободного доступа в Интернете к информации о земельных участках и их собственниках.

Об этом идет речь в рабочем варианте проекта Коалиционного соглашения, которое будет подписано между представителями политических сил, вошедших в новый состав Верховной Рады по результатам внеочередных выборов.

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«Внести изменения в Закон о «Государственном земельном кадастре» с целью обеспечения свободного доступа в интернете к информации о земельных участках, в том числе о владельцах прав на них. Обеспечить выполнение положения законодательства о доступе в интернете к информации об объектах прав на недвижимость», - говорится в проекте Коалиционного соглашения.

Помимо этого, согласно тексту проекта соглашения, новая коалиция в Раде должна будет внести изменения в законодательные акты Украины о создании независимого органа государственного надзора в сфере обеспечения права по доступу к публичной информации.

Как сообщал УНИАН, 14 октября Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных выгодополучателей юридических лиц и публичных деятелей».

Документ устанавливает механизм выявления конечного выгодополучателя юридических лиц, а также свободного доступа к Государственному реестру имущественных прав на недвижимость. По словам премьер-министра Арсения Яценюка, принятие данного законопроекта позволит гражданам Украины получать информацию о собственниках всего недвижимого имущества в стране.