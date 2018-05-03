Задолженность украинцев за коммуналку выросла до рекордного значения - почти 43 миллиарда

Большая часть задолженности – это долги за газ и связанные с его стоимостью услуги.

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг выросла до рекордного за последние годы значения – 42,7 млрд грн.

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Об этом сообщил директор аналитико-исследовательского центра «Институт города», эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Александр Сергиенко, комментируя введение правительством с 1 мая новых критериев для получения населением помощи от государства (субсидий) на оплату ЖКУ.

«Долги населения за жилищно-коммунальные услуги стремительно растут. В 2017 году задолженность выросла до 32,3 млрд грн, но самое ужасное происходило в три месяца этого года. По состоянию на 1 января, было 32,3 млрд грн, в январе долги подскочили до 36,9 млрд грн, в феврале уже стало 40 млрд грн, а в течении марта стало 42,7 млрд грн», - сказал он.

По словам Сергиенко, из 42,7 млрд грн 30 млрд грн – это долги за газ, централизованное отопление и горячую воду, то есть «за все то, что связано со стоимостью газа».

Как сообщал УНИАН, по данныи Государственной службы статистики, задолженность населения Украины по оплате централизованного отопления и горячего водоснабжения в марте 2018 года увеличилась на 7,9% по сравнению с февралем 2018 года и составила 15,5 млрд грн. Задолженность по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий сократилась на 14,9% - до 3,3 млрд грн, задолженность за вывоз бытовых отходов составила 418 млн грн. Долги за централизованное водоснабжение и водоотвод сократились на 1,8% - до 1,74 млрд грн.