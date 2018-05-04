Двести тысяч гривень за сутки: в Киеве цены на жилье на время финала Лиги чемпионов подняли до неба

В день финала Лиги чемпионов цены на номера в киевских отелях завысили в сто раз.

Приближается финал Лиги Чемпионов, и все киевские отели в желании нажиться на туристах взвинтили цены до невиданных высот. Некоторые гостиницы подняли стоимость номеров в сотню раз.

Если зайти на популярный сервис бронирования booking.com, прежде всего туристам сообщат, что 98% апартаментов на 26 мая (финал Лиги чемпионов) уже недоступны. За оставшиеся же номера болельщикам или просто туристам придется выложить в среднем около 100 000 гривень (3200 евро или 2800 фунтов стерлингов) в сутки.

По соотношению цена-качество сервис первым предлагает отель Harmony in Andreew descent, расположенный на Подоле. Безусловно, это престижный и красивый киевский район, однако за ночь в этом отеле 26 мая придется выложить ни много ни мало 190 тысяч гривень. При этом в ночь на 2 ииюня, к примеру, номер обойдется туристу всего лишь в 550 гривень.

Пожить на Лукьяновке можно за 1200 грн в сутки, но только не в ночь финала Лиги чемпионов. В 116 раз подросли здесь цены - до 140 000 грн.

В непосредственной близости от Крещатика за номер придется выложить почти 200 тысяч гривень. За номер в этом же отеле но 1 июня придется отдать только 1480 гривень.

Отель "Нивки", который расположен в 12 километрах от НСК "Олимпийский", предлагает снять номер за 98000 грн (3131 евро) - номер остался один. В нем есть две односпальные кровати и стандартный набор удобств (собственная душевая, телевизор, чайник). Можно полюбоваться видом на сад.

К стадиону есть опция добраться наземным транспортом и метро (придется сделать еще и пересадку). На Uber сейчас можно заказать машину за 100 грн (3 евро), в день матча цены ожидаемо возрастут. Однако вряд ли сумма будет неподъемной для иностранцев, даже если это будет увеличение в три раза.

В отеле подтвердили, что номер, который в обычные дни стоит 720 грн 26 мая обойдется в почти 80 000, передает ТСН.

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"Это финал Лиги чемпионов, и цены завышены немного", - пояснили на рецепции. На уточнение, что повышение более чем в 100 раз - вовсе не "немного", представитель "Нивок" ответила, что скачок обусловлен собственно футбольным событием. Специфических опций отель в день проведения матча ЛЧ не будет вводить. То есть гости будут платить такую ​​цену только из-за ажиотажа.

Как пояснил эксперт по гостиничному бизнесу на условиях анонимности, практика повышения цен в день проведения финалов футбольных турниров - обычная для всех стран. Так, были случаи, когда в европейских странах хостелы стоили 250 евро.

"К примеру, в Германии ставили пустые автобусы, в них размещали кровати, как в поездах, и брали за это 150 евро", - рассказал собеседник.

Резкие повышения, по словам эксперта, не отпугивают клиентов.

"Клубы богатые, у них - богатые спонсоры. Да и болельщики имеют деньги", - объясняет собеседник, добавляя, что гостиницы никогда не остаются пустыми.

Напомним, что решающий матч Лиги чемпионов состоится в субботу, 26 мая, в Киеве. В самом главном матче европейского клубного футбола между собой сойдутся действующий чемпион Реал и пятикратный обладатель трофея Ливерпуль. Номинальным хозяином поля в поединке будет мадридская команда.