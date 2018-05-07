В Украине могут запретить обустройство автостоянок на тротуарах

Обновленные государственные строительные нормы будут распространяться на новые и уже существующие улицы и дороги при реконструкции.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины намерено обновить государственную строительную норму (ГСН), которая запретит обустройство автостоянок временного хранения на тротуарах.

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Как сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook, соответствующие изменения содержатся в новом проекте строительной нормы «Улицы и дороги населенных пунктов».

«Сегодня хаотические парковки автомобилей значительно затрудняют дорожное движение, вызывают дополнительные пробки и самое важное - создают опасность и неудобства для движения пешеходов. Поэтому норма о запрете размещения автостоянок временного хранения, в частности, на тротуарах, стала одной из изменений при обновлении ГСН относительно улиц и дорог. Это будет способствовать повышению безопасности в пешеходных зонах и минимизации возможных аварий с участием пешеходов», - написал Парцхаладзе.

По словам замминистра, обновленные государственные строительные нормы будут распространяться на проектирование новых и реконструкцию существующих улиц и дорог.

«Согласно новым ГСН, не допускается проектирование временных автостоянок: на тротуарах; вдоль проезжих частей магистралей общегородского значения непрерывного движения; вдоль проезжих частей магистралей общегородского значения регулируемого движения и магистралей районного значения в случае, когда коэффициент использования пропускной способности приближается к 1 и при выделении на этих магистралях отдельных полос для движения маршрутного транспорта», - отметил Парцхаладзе.

Обновлённые государственные строительные нормы, по словам Парцхаладзе, уже утверждены и будут опубликованы в ближайшее время.

При этом чиновник отметил, что фактические нарушения правил парковки во время эксплуатации дорог будут регулироваться в соответствии с новым принятым Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию сферы парковки транспортных средств», который вступает в силу 27 сентября 2018 года.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля научно-технический совет Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины утвердил четыре новые государственные строительные нормы (ГСН), в том числе касающиеся градостроительства, которые вступят в силу через три месяца.