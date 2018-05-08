АМКУ проверит «космические» цены в гостиницах Киева на время финала Лиги чемпионов

По словам главы Киевского областного теруправления АМКУ, сейчас слишком рано говорить о возможном сговоре или открытие дела.

Киевское территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) начало мониторинг гостиниц в Киеве из-за резкого роста цен перед финалом Лиги чемпионов.

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Об этом сообщил глава Киевского областного теруправления АМКУ Алексей Хмельницкий на своей странице в Facebook.

«Честная конкуренция должна давать возможности, а не создавать препятствия. Из-за ажиотажа, вызванного сообщениями о повышении цен отелей на период проведения финала Лиги чемпионов, Киевское территориальное отделение АМКУ начало официальный мониторинг рынка предоставления гостиничных услуг в Киеве. По состоянию на сейчас слишком рано говорить о возможном сговоре или даже открытии дела - информации недостаточно», - написал он.

Хмельницкий выразил надежду, что цены стабилизируются благодаря рыночным механизмам, поскольку спрос движет не только ценой, но и предложением. «Поднятие цен во время спортивных событий - обычная практика для рыночных отношений, но подъем на сотни процентов - ненормальная ситуация», - подчеркнул он.

Справка УНИАН. В преддверии финального матча Лиги чемпионов УЕФА, который пройдет в Киеве 26 мая, возник небывалый ажиотаж на бронирование номеров в отелях и аренду квартир. Воспользовавшись ситуацией, многие владельцы гостиниц и арендодатели взвинтили цены на проживание. Так, на международном ресурсе Booking цены за сутки, 26−27 мая, на номера в отелях, расположенных в центральных районах города, колеблются от 50 тысяч до 190 тысяч грн. Отели подальше от центра можно найти за 5−7 тысяч грн.