Журналисты выяснили, что не все киевляне решили нажиться на иностранцах во время финала Лиги Чемпионов (видео)

Кто-то сдает даже хижину или гараж за высокую цену, но не все украинцы жадные - хватает и тех, кто готов пустить к себе гостей даром.

Имеете хижину или гараж в Киеве? Можете неплохо подзаработать во время финала Лиги Чемпионов. По крайней мере, так считают люди, которые сдают свои достаточно скромные квартиры за сто тысяч гривен за ночь. Однако далеко не все украинцы такие жадные. Хватает и тех, кто готов пустить к себе гостей даром. Как сообщал УНИАН, АМКУ проверит «космические» цены в гостиницах Киева на время финала Лиги чемпионов.

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