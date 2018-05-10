В Украине запустят Единую базу данных оценки недвижимости

18:18, 10 мая 2018
Недвижимость
14
ФГИУ завершает разработку Единой базы данных оценки недвижимости / фото УНИАН

Читайте такжеГлава Фонда госимущества назвал время старта большой приватизации

Об этом сообщил в эфире «5 канала» исполняющий обязанности главы ФГИУ Виталий Трубаров.

Он отметил, что в Бюджетном кодексе Украины есть соответствующая норма, которая послужила причиной создания новой базы, а также применения новых подходов налоговой оценки.

«Мы сейчас заканчиваем эту процедуру. Я думаю, что с июня месяца мы уже перейдем на новые рубежи… По нашим данным, когда эта система заработает, государство и государственный бюджет могут получить дополнительно от 2 до 3 млрд грн», – сказал Трубаров.

По его словам, введение данной процедуры отслеживания предусматривает, что квартиры в центральных частях крупных городов не смогут продаваться по заниженной стоимости – их цена будет привязана к тем индикативам, которые будут находиться в конкретной программе.

«Оценщик будет делать свою работу, он в этой программе вносит данные. Если он попадает в индикатив, который там существует, тогда его работа принимается, и уже нотариус имеет право оформить (сделку - УНИАН). Если не принимает, тогда сделки не происходят», – добавил Трубаров.

Как сообщал УНИАН, в апреле Фонд госимущества разработал новые правила оценки государственного имущества в соответствии с новым законом о приватизации и отправил на утверждение в Кабинет министров проект о внесении изменений в существующую методику оценки.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ФГИУ#недвижимость