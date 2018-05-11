В Украине начали строительство общежитий для военных-контрактников

По данным Минобороны, строительство начато на 25 стройплощадках.

В Украине на сегодняшний день начато строительство общежитий для военнослужащих по контракту на 25 строительных площадках в пределах военных городков.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

«Строительство началось на территориях военных городков почти по всей территории Украины - в 21 области. В настоящее время уже начато строительство на 25 строительных площадках. До конца месяца планируется завершить проведение закупок услуг на строительство казарм улучшенной планировки еще на 25 строительных площадках», - сказал спикер.

Он напомнил, что всего на реализацию проекта по строительству 184 жилых комплексов для Вооруженных сил Украины для размещения 23 тыс. военнослужащих военной службы по контракту предусмотрено финансовый ресурс в сумме 2,6 млрд грн.

«Финансирование работ будет осуществляться следующим образом: 1 млрд грн - из специального фонда за счет средств, поступивших в Минобороны от реализации конфискованного имущества; 1,6 млрд грн - из общего фонда Министерства обороны Украины», - сообщил Гуцуляк.