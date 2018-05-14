В Киеве снова подорожает холодная вода: на сколько и когда

Также «Киевводоканал» предлагает в 2019 году повысить тариф на холодную воду ещё на 28%.

Коммунальное предприятие «Киевводоканал» после повышения тарифа на услуги по централизованному водоснабжению и водоотведению до 16,716 грн за куб. м., которое должно состояться в ближайшее время, предлагает в 2019 году повысить тариф потребителям столицы ещё на 28% - до 21,365 грн за 1 куб. м.

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Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Как сказано в сообщении, жителям многоэтажных домов «Киевводоканал» предлагает повысить тариф до 23,061 грн за куб м, из которых 12,181 грн за куб. м водоснабжения и 10,880 грн – за куб. м водоотведения.

«Основным фактором для проведения планируемых расчетов на 2019 год является рост расходов на осуществление мероприятий по восстановлению основных фондов, ремонты, материалы для очистки воды и стоков, горюче-смазочные материалы, материалы производственные, на обслуживание производственного процесса и др.», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в ближайшее время планирует увеличить тариф на холодное водоснабжение и водоотвод для «Киевводоканала» на 7,9% - с 15,49 до 16,716 грн за куб. м.

Справка УНИАН. «Киевводоканал» - коммунальное предприятие в сфере водоснабжения и водоотвода в Киеве, которое отвечает за забор, подъем воды из поверхностных из подземных источников водоснабжения, очистку в соответствии с требованиями технологических регламентов, транспортировку, подачу питьевой воды потребителям. Обслуживание водопроводных сетей осуществляют 11 водопроводных эксплуатационных районов и служба эксплуатации водоводов.