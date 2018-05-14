Как получить субсидию на коммуналку: опубликована новая форма заявления и декларации о доходах

Новые формы начали действовать с 1 мая 2018 года.

Министерство социальной политики опубликовало новые формы заявления и декларации о доходах для получения субсидии в связи с изменением правил назначения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, сообщает пресс-служба министерства.

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Соответствующие документы можно увидеть на сайте министерства.

Отмечается, что новые формы начали действовать с 1 мая 2018 года.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля 2018 года Кабинет министров принял решение о внесении изменений в программу предоставления субсидий на жилищно-коммунальные услуги. В правительстве заявили, что цель нововведений – предотвращение случаев злоупотреблений и назначения государственной помощи людям, скрывающим свои доходы.

Своим решением Кабмин ввел новые критерии для предоставления помощи от государства. В частности, если в собственности семьи есть автомобиль, которому меньше 5 лет (кроме мопеда и авто, предоставленного органом соцзащиты), субсидию не будут назначать.

Также необходимо указывать в декларациях доходы от аренды имущества, например от сдачи в аренду квартиры. С 1 мая 2018 года субсидия отменяется, если площадь квартиры превышает 120 кв. м, а дома – 200 кв. м, кроме детских домов семейного типа и приемных семей.

Безработным необходимо будет встать на учет в центр занятости, в противном случае людям трудоспособного возраста, претендующим на субсидию, органы соцзащиты автоматом будут считать доход в три прожиточных минимума - 5286 грн.