Мировые бренды не спешат в Украину

Несмотря на кажущееся обилие разнообразных брендов, присутствие мировых ритейлеров в Украине остается невысоким. Так, по данным исследования международной консалтинговой компании CB Richard Ellis «Глобальность ритейла 2014», в рейтинге присутствия наибольшего количества брендов Киев занимает лишь 49 место из 188 городов мира с 28,2% международных торговых сетей.

Между тем, украинцы с нетерпением ждут массового прихода зарубежных ритейлеров, надеясь, что ужесточение конкуренции будет вынуждать торговцев снижать стоимость товаров. До недавнего времени незаполненность рынка делали Киев и другие крупные города страны одними из наиболее перспективных для выхода иностранных брендов. Еще в начале осени прошлого года мировые сети озвучивали планы по заходу в Украину, а украинские девелоперы готовились ввести в оборот рекордный объем торговых площадей, дабы удовлетворить спрос со стороны развивающихся компаний. Многообещающие планы девелоперов по строительству новых ТРЦ являлись следствием сравнительно высоких арендных ставок и низкой обеспеченности столицы торговыми площадями по сравнению с другими городами Европы. К примеру, по данным консалтинговой компании Jones Lang LaSalle в Украине, к концу прошлого года обеспеченность качественными торговыми площадями Киева оставалась одной из самых низких в Европе – 258 кв. м на 1 тыс. жителей. Для сравнения, в Варшаве данный показатель составляет 700 кв. м на 1 тыс. жителей. Как утверждали эксперты, эти показатели являлись подтверждением перспективности столичного рынка розничной торговли и создавали условия для расширения существующих розничных сетей и выхода на рынок новых.

Но с началом военных действий в Украине привлекательность страны для инвесторов упала до минимума. Отказалось от планов выхода на отечественный рынок подавляющее большинство ритейлеров.

С вещами на выход

К концу первого квартала текущего года стало понятно, что украинцам не следует ожидать скорого появления в стране давно ожидаемых международных брендов. Уже тогда ряд одежных ритейлеров отказался от выхода на украинский рынок. Среди них - шведский H&M, который, по данным опросов, наряду с сетью товаров для дома IKEA является наиболее ожидаемым среди соотечественников. Кроме того, изменили свои планы в отношении Украины французские бренды Decathlon и Kiabi, а также британский косметический бренд Body Shop. Участники рынка признают, что это - далеко не все международные компании, отложившие планы по открытию магазинов в нашей стране. По данным консалтинговой компании Colliers International, отказались от выхода на отечественный рынок в ближайшее время турецкие и российские бренды. Подтверждают данную информацию и в консалтинговой компании DTZ.

«В свете текущего обострения политической и экономической ситуации в Украине, некоторые европейские, турецкие и российские торговые операторы пересмотрели свои изначальные планы вхождения или расширения на украинском рынке. Открытие магазинов торговых сетей H&M, C&A, Debenhams и Peek & Cloppenburg в краткосрочном периоде остается маловероятным», - рассказал директор департамента агентских и консультационных услуг в сегменте торговой недвижимости DTZ в Украине Антонина Пучко.

Помимо переноса планов по открытию магазинов, многие международные бренды покидают Украину. Это уже сделали Esprit, турецкий бренд ежедневной одежды Collezione, американский джинсовый гигант Wrangler и производитель обуви Steve Madden. А совсем недавно о сворачивании бизнеса в России и Украине по причине политической неопределенности заявил британский ритейлер New Look. При этом компании, продолжающие работать на нашем рынке, в сложившейся ситуации вынуждены концентрироваться не на развития, а на выживании.

«Ритейл, как и большая часть украинского бизнеса, очень чувствителен к отсутствию политической и социально-экономической стабильности. Постоянное изменение основных макроэкономических показателей (курса валют, ВВП, уровня покупательской способности населения и других) влечет за собой соответствующие изменения в покупательских настроениях. Основная задача ритейлеров в нестабильных условиях - сохранение бизнеса и оптимизация всех бизнес-процессов», - отметил управляющий директор Colliers International Александр Носаченко.

В DTZ предполагают, что ритейлеры в ближайшее время займут выжидательную позицию, отложив свои планы по развитию до урегулирования ситуации, а так же продолжат инициировать пересмотр арендных условий в отношении своих торговых помещений по всей Украине, приостанавливая работу убыточных брендов и магазинов.

Схожего мнения придерживается и коммерческий директор сети «Велика Кишеня» Дмитрий Каширин.

«Тенденция сейчас одна - выживание. Для тех, у кого есть доступ к относительно дешёвым оборотным средствам, - путем сохранения объёмов потребления. У кого такой доступ ограничен - через сокращение издержек и замораживание лишних проектов, - поясняет Каширин, добавляя, что под серьезным ударом окажутся и зарубежные игроки. - Зарубежные ритейлеры, представленные на украинском рынке, морально готовятся к годовым отчетам. Так как обороты у них гривневые и вроде как растущие, а вот отчетные показатели для их советов директоров и акционеров - валютные, и по новым курсам - аховые в сравнении с предыдущими годами. Так что те из них, кто уже в Украину вложился, будут завидовать тем, кто так и не решился».

Старые проблемы

До недавнего времени главной причиной того, что крупные сетевые компании не идут в Украину, называли коррупцию. Чего только стоит история с IKEA, которая долго планировала выход на украинский рынок, но, в конце концов, отложила реализацию идеи на неопределенный срок. Причину такого решения ясно, несмотря на лаконичность, пояснил первый генеральный директор российского подразделения IKEA Леннарт Дальгрен. Он заявил, что у компании нет денег на взятки.

По мнению управляющего директора Colliers International Носаченко, слабый интерес к Украине со стороны международных ритейлеров в предыдущие годы был следствием непрозрачности рынка, несовершенства законодательной системы и заангажированности судебной, что препятствовало эффективному ведению бизнеса и безопасности инвестиций. При этом и он, и другие опрошенные УНИАН эксперты, уверяют, что на сегодняшний день главным фактором риска стали военные действия в стране и связанные с этим риски потери капитала. По мнению генерального директора компании «Практикер Украина» Алексея Мечинского, до стабилизации ситуации на востоке ожидать активного развития ритейла в стране не приходится.

«Активной экспансии рынка, конечно же, ожидать не стоит. Сейчас ритейлеры более осторожно подходят к открытию и оптимизируют свои затраты. Но и массовый уход пока тоже не предвидится», - считает Мечинский.

По его словам, массовое бегство розничных торговцев возможно только с территорий зоны АТО, где боевые действия уже привели к миллиардным убыткам крупных торговых сетей. Так, продуктовая сеть дискаунтеров «АТБ», входящая в состав одноименной корпорации, оценивает свои убытки из-за военных действий на территории Луганской и Донецкой областей в более чем 1 млрд грн. Причинами столь внушительных потерь в «АТБ» называют «национализацию» боевиками, полное или частичное разрушение торговых объектов и распределительных центров, угон автротранспорта, воровство товара, торгового оборудования и денежных средств. Остановить работу в регионе из-за боевых действий и мародерства также была вынуждена и сеть центров оптовой торговли Metro. А ритейлер стройматериалов и товаров для дома «Эпицентр» лишился своего гипермаркета в Луганске, который сгорел в результате артобстрела. В магазине площадью 26 тыс. кв. м хранилось огромное количество стройматериалов, большинство из которых было уничтожено во время спровоцированного обстрелом пожара.

Очевидно, что в такой ситуации вероятность того, что кто-нибудь из зарубежных компаний будет рассматривать возможность открытия бизнеса на востоке Украины – равна нулю. При этом даже в случае возвращения региона к мирной жизни немногие осмелятся инвестировать в истерзанный войной край.

Как утверждает Носаченко, даже в случае отсутствия кардинального разрешения ситуации на юго-востоке и наличия там локальных очагов конфликта, со временем он может перейти в вялотекущую фазу, а жители страны и мировое сообщество в целом привыкнут и перестанут воспринимать его как нечто экстраординарное.

«Соответственно, его влияние на экономическую привлекательность страны также постепенно будет снижаться, и возвращение инвестиций со стороны зарубежных инвесторов можно будет ожидать значительно раньше. Второй вариант кажется мне более реальным», - отметил эксперт.

По его мнению, как только ситуация в Украине стабилизируется хотя бы на 4-6 месяцев, иностранные ритейлеры вернутся к рассмотрению Украины как перспективного рынка для ведения бизнеса.

Время возможностей

Впрочем, события в Украине отпугнули не всех ритейлеров. Так, в первом полугодии был открыт первый магазин одежного бренда Sinsay польского концерна LLP Group, а также торговые площадки ряда итальянских марок по торговле одеждой (Prenatal Milano, Intimissimi, Twin Set). Управляющий партнер компании CBRE в Украине Радомир Цуркан считает, что те торговые сети, которые приходят в Украину сейчас, могут оказаться в более выгодном положении, по сравнению со своими конкурентами, и закрепиться на рынке, пока другие будут ждать стабилизации ситуации. По мнению Мечинского, еще одним преимуществом может быть девальвация гривни.

«Ведь если до девальвации открытие магазина стоило, к примеру, миллион евро, то сейчас это будет стоить на 30-50% меньше из-за существенного падения курса гривни», - поясняет Мечинский.

Как утверждает Цуркан, экономические неурядицы в стране также могут активизировать тенденцию переноса производства крупных сетевых операторов в Украину.

«Есть еще одна тенденция, активизации которой мы ждем с нетерпением – это тенденция переноса производства сетевых операторов в Украину. Интерес к этому уже проявляется, потому что рабочая сила в нашей стране еще больше подешевела в связи с девальвацией гривни, а труд остался качественный», - говорит Цуркан.

Впрочем, по словам Мечинского, зарубежные компании в большинстве своем подходят к решениям крайне осторожно и не гонятся за «шальными» заработками, стабильность для них – превыше всего.

При этом участники рынка отмечают, что возобновление экспансии иностранных компаний в Украину вовсе не будет означать снижение цен в магазинах. «Ритейл - инфраструктура для сбыта товаров, а не производитель. Так что нечего лелеять «розовую мечту» о низких ценах в мировом ритейле. Капитализм там ничем не лояльней нашего доморощенного», - считает Каширин.

В то же время, эксперты признают, что рост конкуренции среди торговцев рано или поздно приведет к положительным для потребителей изменениям, в частности, к уходу от практики сверхнаценок. В результате, нынешний нонсенс, когда стоимость одних и тех же торговых позиций у разных ритейлеров может отличаться в разы, канет в Лету.

Виктор Нагорский (УНИАН)