Рада изменила принцип взыскания долгов с коммунальщиков

Парламент принял закон о запрете взыскания средств предприятий тепло- и водоснабжения, полученных от международных финорганизаций на реализацию инвестпроектов.

Верховная Рада Украины приняла закон, запрещающий обращение взыскания и наложение ареста на средства субъектов хозяйствования в сфере тепло-, водоснабжения и водоотвода, полученные от международных финансовых организаций на реализацию инвестиционных проектов.

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За принятие закона №6578 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно запрета обращения взыскания и наложения ареста на средства субъектов хозяйствования в сфере тепло-, водоснабжения и водоотвода, полученные от международных финансовых организаций на реализацию инвестиционных проектов (мероприятий) в Украине" проголосовали 259 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно пояснительной записке, документом предлагается внести изменения в законы Украины "О питьевой воде и питьевом водоснабжении", "О теплоснабжении", "Об исполнительном производстве" и установить запрет обращения взыскания и наложение ареста на денежные средства на текущих счетах субъектов хозяйствования в сфере тепло-, водоснабжения и водоотвода, полученные от международных финорганизаций.

При этом предполагается, что зачисление средств международных финансовых организаций на текущие счета субъектов хозяйствования в сфере теплоснабжения, открытые банками в национальной или иностранной валютах, и использование таких средств на реализацию инвестиционных проектов в соответствующей сфере осуществляется в соответствии с условиями заключенных договоров с международными финорганизациями.

Отмечается, что реализация положений закона будет иметь положительные результаты для инвестиционной деятельности предприятий тепло-, водоснабжения и водоотвода и, соответственно, привлечения международных средств для реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства в целом.

Как сообщал УНИАН, при принятии данного законопроекта в первом чтении вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко отмечал, что данный законопроект позволит предприятиям ЖКХ целевым образом использовать средства, полученные от международных финансовых организаций на реализацию проектов по модернизации, тогда как сейчас эти средства списываются со счетов коммунальных компания для оплаты задолженностей.

В ноябре 2016 года Верховная Рада приняла закон №1730, который регламентирует процедуру реструктуризации (пролонгации выплат и списания штрафных санкций, процентов и пени) долгов теплокоммунэнерго за газ перед "Нафтогазом" и водоканалов за купленную у облэнерго электроэнергию. Процесс реструктуризации был запущен с 1 апреля 2017 года.

По данным НАК "Нафтогаз Украины", предприятия теплокоммунэнерго, теплоэлектроцентрали по состоянию на 8 мая 2018 года задолжали "Нафтогазу" за газ, использованный для производства тепловой энергии, около 27,3 миллиарда гривень.