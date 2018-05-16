Субсидии по-новому: какие права сохранили за украинцами

В Минсоцполитики отметили, что субсидианты по-прежнему могут оформлять субсидию на фактически проживающих в квартире лиц.

Правительство, после введения новых правил о предоставлении субсидий с 1 мая, сохранило за субсидиантами право оформлять их не на всех зарегистрированных, а на фактически проживающих в квартире лиц.

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Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства социальной политики.

«Право оформить субсидию не на всех зарегистрированных, а фактически проживающих в квартире лиц, с 1 мая 2018 сохранилось. Государство идет навстречу семьям, в которых прописаны совершеннолетние дети, но уже много лет не проживающие с родителями, и предлагает доходы тех, кто прописан, но фактически не проживает в квартире, не учитывать при расчете размера субсидии», - говорится в сообщении.

Министерство отметило, что в таком случае жилец квартиры при оформлении субсидии в декларации о доходах в разделе «состав семьи» должен указать родственников, которые зарегистрированы, но не живут с получателем субсидии. В частности, надо написать: «зарегистрированы, но не проживают».

В сообщении говорится, что вместе с декларацией надо подать заявление с просьбой рассмотреть на комиссии вопрос о начислении субсидий на фактическое количество людей, проживающих в квартире, подчеркнув соответствующие слова. А также обязательно предоставить документ, подтверждающий факт не проживания соответствующего лица по этому адресу (справка с места работы в другом месте, справка об обучении в другом месте, о пребывании на лечении).

На основании этого заявления Управление социальной защиты направляет в помещение этого заявителя государственного социального инспектора. Он в свою очередь составляет акт обследования материально-бытовых условий проживания. Далее в органе социальной защиты готовят представление на комиссию, которая принимает решение.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля 2018 года Кабинет министров принял решение о внесении изменений в программу предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. В правительстве заявили, что цель нововведений – предотвращение случаев злоупотреблений и назначения государственной помощи людям, скрывающим свои доходы.

Своим решением Кабмин ввел новые критерии для предоставления помощи от государства. В частности, если в собственности семьи есть автомобиль, которому менее 5 лет (кроме мопеда и авто, предоставленного органом соцзащиты), субсидию не будут назначать.

Также необходимо указывать в декларациях доходы от аренды имущества, например, от сдачи в аренду квартиры. С 1 мая 2018 года субсидия отменяется, если площадь квартиры превышает 120 кв. м, а дома – 200 кв. м, кроме детских домов семейного типа и приемных семей.

Безработным необходимо будет встать на учет в центр занятости, в противном случае людям трудоспособного возраста, претендующим на субсидию, органы соцзащиты автоматом будут считать доход в три прожиточных минимума - 5286 грн.