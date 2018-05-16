В Нацбанке рассказали, как обстоят дела с реструктуризацией валютных ипотек

В НБУ сообщили, что большинство украинских банков уже провели реструктуризацию валютных кредитов граждан на покупку собственного жилья.

Большинство украинских банков уже провели реструктуризацию валютных кредитов граждан на покупку собственного жилья, при этом не урегулированными остаются долги по кредитам на бизнес и другие цели под залог недвижимости.

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Об этом сообщила журналистам заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, отвечая на вопрос о целесообразности отмены в Украине моратория на взыскание задолженности по валютным кредитам граждан за счет залогового жилья.

Она пояснила, что полученные гражданами валютные кредиты под залог недвижимости можно разделить на три категории: покупка единственного жилья, кредит на бизнес под залог недвижимости и покупка недвижимости в кредит с целью дальнейшей перепродажи.

«На сегодняшний день большинство банковских учреждений уже провели реструктуризацию валютных ипотек. По сути, остались кредиты, которые предоставлялись на бизнес и другие цели под залог недвижимости, а не покупку собственного жилья. И банки не готовы идти на уступки, потому что бизнес есть бизнес. А заемщики, используя запрет о взыскании залога, не входят в переговорный процесс», - сказала Рожкова.

В то же время, она отметила, что НБУ считает целесообразным принять закон о реструктуризации валютных кредитов граждан, полученных на покупку единственного жилья, нацеленный именно на уязвимые слои населения.

«Национальный банк скорее приветствовал бы принятие закона о реструктуризации валютной ипотеки. Тогда банки будут иметь возможность урегулировать этот вопрос. Нет ни одного банка, который хотел бы продолжать «воевать» с заемщиком. Все банки хотят договориться, закрыть вопрос плохих кредитов. Но должна быть какая-то справедливость», - подчеркнула Рожкова.

Справка УНИАН. Верховная Рада Украины в апреле 2016 года не поддержала законопроект о реструктуризации валютных кредитов граждан, полученных на покупку жилья, в редакции Кабинета министров Украины, а также и альтернативный депутатский законопроект, который не нашел поддержки правительства и НБУ.

Правительственный законопроект предполагал реструктуризацию обязательств граждан по кредитам в валюте, полученным на приобретение единственного жилья, в то время как альтернативный законопроект предполагал реструктуризацию без оговорки о том, что залоговая недвижимость является единственным жильем заемщика.

С декабря 2014 года в Украине действует закон, запрещающий изъятие в бесспорном порядке на основании исполнительной надписи нотариуса недвижимого жилого имущества – предмета залога по кредиту.