В Нацбанке рассказали, как обстоят дела с реструктуризацией валютных ипотек
Большинство украинских банков уже провели реструктуризацию валютных кредитов граждан на покупку собственного жилья, при этом не урегулированными остаются долги по кредитам на бизнес и другие цели под залог недвижимости.
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Об этом сообщила журналистам заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, отвечая на вопрос о целесообразности отмены в Украине моратория на взыскание задолженности по валютным кредитам граждан за счет залогового жилья.
Она пояснила, что полученные гражданами валютные кредиты под залог недвижимости можно разделить на три категории: покупка единственного жилья, кредит на бизнес под залог недвижимости и покупка недвижимости в кредит с целью дальнейшей перепродажи.
«На сегодняшний день большинство банковских учреждений уже провели реструктуризацию валютных ипотек. По сути, остались кредиты, которые предоставлялись на бизнес и другие цели под залог недвижимости, а не покупку собственного жилья. И банки не готовы идти на уступки, потому что бизнес есть бизнес. А заемщики, используя запрет о взыскании залога, не входят в переговорный процесс», - сказала Рожкова.
В то же время, она отметила, что НБУ считает целесообразным принять закон о реструктуризации валютных кредитов граждан, полученных на покупку единственного жилья, нацеленный именно на уязвимые слои населения.
«Национальный банк скорее приветствовал бы принятие закона о реструктуризации валютной ипотеки. Тогда банки будут иметь возможность урегулировать этот вопрос. Нет ни одного банка, который хотел бы продолжать «воевать» с заемщиком. Все банки хотят договориться, закрыть вопрос плохих кредитов. Но должна быть какая-то справедливость», - подчеркнула Рожкова.
Справка УНИАН. Верховная Рада Украины в апреле 2016 года не поддержала законопроект о реструктуризации валютных кредитов граждан, полученных на покупку жилья, в редакции Кабинета министров Украины, а также и альтернативный депутатский законопроект, который не нашел поддержки правительства и НБУ.
Правительственный законопроект предполагал реструктуризацию обязательств граждан по кредитам в валюте, полученным на приобретение единственного жилья, в то время как альтернативный законопроект предполагал реструктуризацию без оговорки о том, что залоговая недвижимость является единственным жильем заемщика.
С декабря 2014 года в Украине действует закон, запрещающий изъятие в бесспорном порядке на основании исполнительной надписи нотариуса недвижимого жилого имущества – предмета залога по кредиту.