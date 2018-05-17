Эксперты рассказали, как перевести дачу в жилой дом

Для регистрации места проживания в дачном доме владельцу нужно перевести здание в категорию жилого.

В Украине местные власти бесплатно переводят дачные дома в статус жилых. Это правило закреплено в ст. 20 Земельного кодекса Украины. Главное условие для перевода дачи в статус жилого дома — здание должно отвечать требованиям государственных строительных норм (ГСН).

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Domik.ua выяснил, какие различия между жилым домом и дачей, и рассказывает, как перевести дачный дом в статус жилого.

Жилой дом предназначен для постоянного проживания людей весь год. Нормативные требования к жилым домам, в том числе — одноквартирным, прописаны в сборнике ГСН В.2.2-15-2005.

Такое сооружение должно быть оборудовано системами электро-, тепло-, водоснабжения, подачей газа на кухню, иметь канализацию и фундамент с гидроизоляцией, отвечать требованиям противопожарной безопасности для строение класса последствий СС1 - незначительный.

Дачный дом — жилище для временного проживания в теплый сезон. Нормативные требования к дачным домам прописаны в сборнике ГСН 360-92. Инфраструктура жизнеобеспечения дачных домов расположена на участке вне строения.

- водоснабжение — из скважины, колодца;

- канализация — туалет с выгребной ямой;

- отдельное сооружение для душа;

- фильтрующий колодец для стоков;

- электроснабжение.

Правила перевода регламентирует постановление Кабинета министров Украины № 321 «Об утверждении Порядка перевода дачных и садовых домов, соответствующих государственным строительным нормам, в жилые дома» от 29 апреля 2015 года.

Порядок перевода дачи в жилой дом

1) Владелец дачного дома заказывают в БТИ технический осмотр здания на соответствие нормам для жилых домов.

2) Специалисты БТИ проводят инспекцию и выдают заключение о соответствии жилого строения номам ГСН В.2.2-15-2005 «Здания и сооружения. Жилые дома».

3) Владелец обращается в местный совет с просьбой о присвоить дачному дому статус жилого.

4) Местные совет в течение месяца рассматривают обращение и выдает заявителю разрешение или отказ. Заявитель может провести работы для исправления замечаний и вновь подать документы для перевода.

5) Владелец регистрирует у нотариуса статус жилого дома для строения на участке. Нотариус вносит соответствующую запись о изменении статуса сооружения в Государственный реестр вещных прав и их отягощений.