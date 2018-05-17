В Киеве решили отключать воду крупным должникам

"Киевводоканал" призывает должников обращаться в компанию с целью реструктуризации долгов, иначе их будут отключать от водоснабжения.

Коммунальное предприятие "Киевводоканал" в соответствии с новым законом "О жилищно-коммунальных услугах" получило возможность отключать должников от водоснабжения, сообщил в ходе пресс-конференции директор расчетного департамента "Киевводоканала" Валерий Люлин.

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"Отключение - это крайняя мера. Мы всегда предупреждаем, разговариваем, проводим сверку расчетов и после 10-20 предупреждения можем отключать. Какого-то критерия сумы пока нет. Мы начнем с больших должников и дойдём до наименьших, - сказал Люлин. – Средняя задолженность крупных должников – пять, семь, восемь тысяч гривень, с этой сумой уже можно идти в суд".

По его словам, такая возможность предусмотрена в новом законе "О жилищно-коммунальных услугах", который также предусматривает с 1 января 2019 года введение пени за просрочку платежей в размере 0,01% за каждый день задержки с оплатой.

"Новый закон о ЖКУ внедряет применение пени при неуплате за жилищно-коммунальные услуги. Это норма будет действовать с нового года… Также новый закон предоставляет нам право проводить отключения. Ранее предоставление жилищно-коммунальных услуг было бесперебойным, в соответствии с новым законом мы имеем право прекращать услуги как теплоснабжения, так и водоснабжения для должников", - сказал Люлин.

Также он напомнил, что наличие задолженности более двух месяцев лишает права на получение субсидии.

"Поэтому я предлагаю всем должникам, абонентам, которые имеют непонятные начисления, обращаться в "Киевводоканал". Мы готовы рассмотреть каждый случай. Если есть основания для перерасчета, все платеж будут приведены в порядок. Если есть долги, мы готовы пойти на реструктуризацию", - сообщил он.

По его данным, общий долг киевлян за воду на сегодня составляет более 303 миллионов гривень, а наибольший долг – 141 тысяча гривень.

В свою очередь, присутствовавшая на пресс-конференции директор департамента правового обеспечения "Киевводоканала" Екатерина Швец, отметила, что новый закон предусматривает штрафные санкции и для компаний, которые предоставляют коммунальные услуги: за некорректные начисления, за несвоевременную установку домовых счетчиков и несоответствующие их обслуживание, за несвоевременную ликвидацию аварий и за несоблюдение других норм закона.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября Верховная Рада приняла закон №1581-д "О жилищно-коммунальных услугах", который направлен на демонополизацию рынка жилищно-коммунальных услуг.

Законом внедряется типовой договор на управление домом, который предусматривает прозрачное разделение тарифа с указанием размера платы за коммунальные услуги и платы за услуги по управлению, и предусматривает прозрачное разделение тарифа с указанием размера платы за коммунальные услуги и платы собственно за услуги по управлению.

Законопроект регулирует отношения между потребителями и поставщиками коммунальных услуг, в том числе вопросы установки счетчиков и оценки качества оказания коммунальных услуг.