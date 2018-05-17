Гройсман прогнозирует запуск монетизации субсидий с 2019 года

По словам премьера, монетизация позволит устранить злоупотребления в системе субсидий.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прогнозирует запуск монетизации жилищно-коммунальных субсидий с 2019 года.

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Об этом глава правительства заявил на выездной коллегии Министерства социальной политики в Харькове.

"Сегодня стоят новые задачи в системе субсидий. Задача - монетизация субсидий для украинских граждан. Министерство социальной политики сегодня работает над этим вопросом. Мы выйдем на монетизацию с 1 января 2019 года", - сказал он.

По его словам, монетизация позволит устранить злоупотребления в субсидиях.

"Мы знаем, что этими государственными ресурсами злоупотребляют те, кто в них не нуждается, и наша задача сегодня - изменить систему таким образом, чтобы эффективно защитить тех, кто нуждается в такой поддержке", - подчеркнул премьер.

Как сообщал УНИАН, ранее министр соцполитики Андрей Рева заявлял, что внедрение процесса монетизации социальных льгот необходимо начать в 2018 году независимо от даты принятия соответствующего постановления Кабинетом министров Украины.