Коалиция хочет дать местным властям право устанавливать налог на недвижимость

Право устанавливать размер налога на недвижимость и базу налогообложения будет передано местным органам самоуправления, при этом налог будет поступать в местные бюджеты.

Об этом идет речь в проекте коалиционного соглашения, которое сегодня парафировали представители пяти политических сил, вошедших в новый состав Верховной Рады по результатам внеочередных парламентских выборов.

«Реформировать налог на недвижимость в соответствии с европейской практикой (зачисление в местные бюджеты), предоставить органам местного самоуправления право определять ставки и базу налогообложения с учетом социально-экономического положения на соответствующей территории и предельных ограничений, определенных законом», - говорится в проекте коалиционного соглашения.

Согласно документу, передача налога на недвижимость на места должна произойти в первом квартале 2015 года.

Читайте такжеБудущая коалиция предлагает обеспечить доступ к данным о собственниках земли и недвижимости через интернетКак сообщал УНИАН, ранее Кабинет министров Украины уже предлагал передать налог на недвижимость в ведение местных властей. Так, правительственный законопроект, поданный на рассмотрение парламента в сентябре текущего года, предусматривал предоставление права местным органам власти устанавливать ставки налога на недвижимое имущество для объектов недвижимости в размере до 2% минимальной зарплаты за 1 кв. м площади. Кроме того, данным законопроектом Кабмин предлагал отменить необлагаемый налогом на недвижимость минимум общей жилой площади для всех видов объектов, а также расширить базу налогообложения за счет объектов коммерческой недвижимости.

Справка УНИАН. Согласно нынешней редакции Налогового кодекса, объектом налогообложения недвижимого имущества являются квартиры и дома, превышающие площадь 120 кв. м и 250 кв. м соответственно. Квартиры и дома меньшей площади являются предметом налоговой льготы.

Подлежит налогообложению суммарная площадь квартиры и дома, если она превышает 370 кв. м. Ставка налога составляет 1% от минимальной зарплаты для суммарной площади недвижимости от 370 кв. м до 740 кв. м и 2,7% - если она превышает 740 кв. м.

При этом собственно налог начисляется на количество метров, превышающее «льготное», не облагаемое налогом значение.

Вместе с тем, «льгота» по уплате налога снимается сразу же, как только будет доказан факт получения доходов с недвижимости – от сдачи ее в аренду, лизинг или использования в коммерческих целях.