Участники коалиции намерены создать механизмы для эффективного управления жилыми домами

Будущая парламентская коалиция должна создать механизмы для эффективного управления жилыми домами, в частности, через усовершенствование деятельности объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и создание законодательной базы для принятия решений в домах, жильцы которых не объединились в ОСМД.

Об этом идет речь в проекте коалиционного соглашения, которое сегодня парафировали представители пяти политических сил, вошедших в новый состав Верховной Рады по результатам внеочередных выборов.

«Совершенствование деятельности объединений совладельцев многоквартирного дома, в том числе путем введения обязательности решений ОСМД для всех владельцев в домах, где созданы ОСМД, введение справедливого порядка определения голосов, принадлежащих каждому совладельцу, четкого закрепления ответственности собственников в отношении друг друга, ОСМД и третьих лиц», - говорится в проекте коалиционного соглашения.

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Помимо этого, в документе закреплено намерение будущей коалиции создать законодательную базу для принятия решений общим собранием в многоквартирных домах, где владельцы не объединились в ОСМД, а также предоставить возможность получения собственниками квартир в доме информации из реестра о принадлежности квартир в таких домах другим владельцам.

Согласно проекту соглашения, новая коалиция в парламенте также должна до конца 2015 года предоставить владельцам жилья в многоквартирных домах право самостоятельно выбирать форму получения услуг от естественных монополистов по водоснабжению, водоотводу, теплоснабжению - или путем заключения прямых договоров с владельцами квартир, или через управляющих жильем.

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Как сообщал УНИАН, ранее эксперты неоднократно говорили о необходимости утверждения эффективного механизма принятия решений жильцами домов. В частности, руководитель проекта IFC «Энергоэффективность жилого фонда Украины» Гжегож Гайда высказывал мнение, что в Украине нужно создать механизм принятия решений, при котором решение утверждается простым большинством жильцов дома. По его словам, такой механизм позволил бы собственникам квартир в многоквартирных домах самим выбирать поставщиков жилищно-коммунальных услуг, привлекать средства на проведение ремонта домов или повышение их энергоэффективности, тем самым снижая затраты на оплату энергоресурсов и прочее.