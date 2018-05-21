Гройсман хочет скорее завершить установку бытовых счетчиков в домах украинцев

В прошлом году парламент перенес предельные сроки оборудования всех потребителей счетчиками для учета природного газа с 1 января 2018 года на 1 января 2021 года.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступает за скорейшее завершение процесса установки счетчиков для учета потребленных жилищно-коммунальных услуг, включая потребление газа.

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Об этом сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на слова премьер-министра Владимира Гройсмана.

"Надо завершать процесс установки счетчиков. Быстрее двигаться и на 26-м году независимости, наконец, определиться: кто, как и сколько потребляет", - отметил глава правительства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в конце прошлого года приняла закон о внесении изменений в закон Украины "Об обеспечении коммерческого учета природного газа", которым, в частности, перенесла предельные сроки оборудования всех потребителей индивидуальными счетчиками с 1 января 2018 года на 1 января 2021 года.

Ранее премьер заявлял, что Украина должна снизить потребление газа к 2022 году до 13 миллиардов кубометров с 18 миллиардов кубометров в 2017 году.