Сумма субсидий на коммуналку с начала года сократилась в 4,5 раза

Средний размер назначенной субсидии на одну семью в апреле 2018 года по сравнению с апрелем прошлого года уменьшился на 59% – до 309,8 грн.

Жителям Украины в январе-апреле 2018 года были назначены субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 531,4 миллиона гривень, что в 4,5 раза меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

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Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

В частности, в городской местности субсидии назначены на сумму 355,5 миллиона гривень, в сельской – 175,9 миллиона гривень.

По информации Госстата, субсидии на оплату ЖКУ в январе-апреле были назначены 764,6 тысячи семей. В городской местности субсидии назначены 375,4 тысячи семей, в сельской – 389,2 тысячи семей. По сравнению с январем-апрелем 2017 года количество семей, которым назначены субсидии, уменьшилось в 2,4 раза.

Средний размер назначенной субсидии на одну семью в апреле 2018 года по сравнению с апрелем прошлого года уменьшился на 59% – до 309,8 гривни.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году украинцам были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату ЖКУ на сумму 3,98 миллиарда гривень, что на 43,3% меньше, чем за 2016 год.