В Киеве люди достроили дом за собственные средства и не могут заселиться (видео)

Даже имея право собственности на квартиру и исправно платя коммуналку, люди не могут завершить ремонт и заселиться, пока не подпишут руководящий договор с ОСМД.

В Киеве люди достроили жилой комплекс за собственные средства, но из-за условий ОСМД не могут заселиться в квартиры.

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Об этом сообщает ТСН.uа в передаче "Деньги".

Жилой комплекс люкс-класса "Фундуклеевский" в 2001 году начала возводить крымская строительная компания "Consol LTD" бизнесмена, а ныне российского политика Владимира Константинова. После финансового кризиса 2008-го строительство "заморозили", а в 2014-м, параллельно с аннексией полуострова, Константинов "аннексирует" деньги вкладчиков и вообще исчезает с украинского рынка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что история этого дома для Украины беспрецедентна – люди достроили этот комплекс за собственные деньги. Будущие жильцы решили объединиться и вложили более 4 миллиона долларов в достройку своего жилья. Однако это стало не завершением, а только началом их проблем – во время ремонта жильцам отключили свет на основании отсутствия договора с ОСМД.

"Получается, что даже имея право собственности на квартиру и исправно оплачивая коммуналку, они не могут закончить ремонт и заселиться, пока не подпишут руководящий договор с ОСМД", - подчеркивает издание.

Согласно условиям сверхважного для ОСМД документа, который не желают подписывать более 60 квартировладельцев, они должны регистрировать своих гостей и производить ежемесячный перепись животных. Невыполнение условий означает отключение дома от энергоснабжения.