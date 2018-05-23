Более 200 тысяч жителей Днепра остались без воды из-за аварии

Последствия аварии на водопроводе планируют ликвидировать в течение 5-6 часов.

В Днепре из-за произошедшей сегодня ночью аварии на магистральном водопроводе Д-1400 мм без воды остались центр города и жилмассив Победа.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепровской городского совета.

«Перебои в водоснабжении ощутят жители и потребители расположенные в зоне - на участке от ул. Набережная Заводская - ул. Сичеславская Набережная до парной обочины пр. Дмитрия Яворницкого и от ул. Ударников до спуска Селянский. Это же касается жителей верхних этажей жилых массивов Победа 1-6», - говорится в сообщении.

Ориентировочно, без воды остались более 200 тыс. жителей Днепра.

По словам заместителя городского головы Днепра Михаила Лысенко, авария на водопроводе будет ликвидирована в течение 5-6 часов.