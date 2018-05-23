Киев рискует остаться без тепла и горячей воды из-за долгов компании Ахметова

22 мая власти Киева сообщили, что «Нафтогаз» отказывается заключать договор на поставку газа с «Киевтеплоэнерго» из-за долгов предыдущего оператора «Киевэнерго» (общая сумма задолженности составляет около 5 млрд грн).

Киевская городская государственная администрация предложит Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» заключить договор на поставку природного газа для обеспечения теплоснабжения столицы и работы нового предприятия «Киевтеплоэнерго» и параллельно с этим вести переговоры о погашении долгов предыдущего оператора теплосетей города – компании «Киевэнерго».

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-брифинге заместитель мэра Киева Петр Пантелеев.

«Мы обратимся в НАК «Нафтогаз Украины» до 1 июня, для того чтобы заключить договор на поставку газа и параллельно с этим наработать механизм решения ситуации вокруг долговых обязательств «Киевэнерго», - сказал Пантелеев.

Также присутствующий на пресс-брифинге заместитель городского головы, секретарь Киевсовета Владимир Прокопив заявил, что Киев не будет оплачивать долги «Киевэнерго», но при этом власти города понимают, что «Нафтогаз» должен получить свои деньги. «Мы будем вести переговоры с «Киевэнерго» касательно их ответственности… мы будем вести переговоры в плоскости «Нафтогаз Украины» - «Киевтеплоэнерго» – КГГА – «Киевэнерго», - сообщил Прокопив.

Заммэра Пантелеев также отметил, что первый взнос по уплате долга «Киевэнерго» составляет 3 млрд грн, а без заключения договора с «Нафтогазом» новый оператор сетей «Киевтеплоэнерго» не сможет возобновить теплоснабжение киевлян. «Без договора мы не сможем обеспечить теплоснабжение. Начало отопительного сезона находится под угрозой», - сказал он.

В то же время пресс-служба «Нафтогаза» на своей странице в соцсети Фейсбук заявила, что «Киевтеплоэнерго» обязано принять долги «Киевэнерго» согласно статье 22 Закона Украины «О теплоснабжении».

«Городская власть пытается переубедить нас посредством давления в общественном пространстве, но мы здесь ни при чем, есть закон», - заявили в «Нафтогазе».

Также в госхолдинге ожидают, что власти Киева будут выполнять нормы упомянутого закона.

«Мы надеемся, что город будет действовать в интересах потребителей и будет выполнять требования закона для того, чтобы и в наших и ваших домах теплоснабжение возобновилось как можно скорей», - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля 2018 года власти столицы сообщили, что в восьми районах Киева ряд домов останется без горячей воды до 1 июня.

С 1 мая тепловые сети столицы перешли от частной компании «Киевэнерго» в управление коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго». После перехода права управления возник вопрос о заключении новых договоров на поставку газа с «Нафтогазом» и «Киевгазом».

22 мая власти Киева сообщили, что «Нафтогаз» отказывается заключать договор на поставку газа с «Киевтеплоэнерго» из-за долгов предыдущего оператора «Киевэнерго» (общая сумма задолженности составляет около 5 млрд грн). В ответ на это Прокопив заявил, что 23 мая на заседание Киевсовета будет вынесен проект решения, согласно которому долговые обязательства «Киевэнерго» не подлежат передаче «Киевтеплоэнерго». Прокопив отметил, что на сегодняшний день «Киевтеплоэнерго» только начинает свою деятельность и не имеет ресурса для погашения этих долгов, особенно на фоне масштабных работ по подготовке к отопительному сезону.

В статье 22 Закона «О теплоснабжении» говорится, что «в случае, если субъекту хозяйственной деятельности предоставлено в пользование (аренду, концессию или управление) целостный имущественный комплекс по производству тепловой энергии, такой субъект становится правопреемником по долговым обязательствам по оплате энергоносителей, которые возникли у предыдущего собственника».