В Украине сократились объемы строительства

Строительные предприятия Украины в январе-апреле сократили объемы работ на 0,8% - до 26 млрд грн.

Строительные предприятия Украины в январе-апреле 2018 года сократили объемы работ, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 0,8% – до 26,039 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики Украины.

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В частности, по данным Госстата, объемы работ по строительству зданий за отчетный период сократились на 1,4% – до 14,6 млрд грн, в том числе по строительству жилых зданий сократились на 3,4% - до 7,9 млрд грн, а по строительству нежилых зданий увеличились на 1,1%, до 6,7 млрд грн. Объем работ по строительству инженерных сооружений по сравнению с прошлым периодом не изменился и составил 11,422 млрд грн.

В Госстате отметили, что работы по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению в январе-апреле составили 82,6% от общего объема, в то время как работы по капитальному и текущему ремонту – 8,8% и 8,6% соответственно.

Согласно сообщению, строительные предприятия Киева за отчетный период сократили объемы работ на 3,5% – до 6,577 млрд грн, выполнив 25,3% от общего объема работ в стране.

В сообщении Госстата отмечается, что указанные данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году строительные компании Украины увеличили объемы работ по сравнению с 2016 годом на 20,9% – до 101,1 млрд грн.

В 2016 году украинские строительные предприятия увеличили объемы работ по сравнению с 2015 годом на 13,1% – до 70,9 млрд грн, а в 2015 году – снизили на 14,9%, до 55,9 млрд грн.