В Украине расширят перечень строительных работ, на которые не требуется разрешение

Планируется дополнить перечень работами по проведению теплоизоляции введенных в эксплуатацию жилых домов с незначительным и средним классом последствий.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион) намерено расширить перечень несложных строительных работ, не требующих получения разрешения на их выполнение, и по истечении которых объект не подлежит принятию в эксплуатацию.

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Как сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook, соответствующий проект постановления разработан Минрегионом.

«В прошлом году вместе с профессиональными специалистами, экспертами и общественностью мы разработали перечень несложных строительных работ, на выполнение которых не требуется разрешение. Тогда были существенно упрощены устройство пандусов и других средств доступности, замена балконных, дверных и оконных блоков, перепланировка в небольших объектах с незначительным классом последствий и другие. В этом году мы инициируем дополнение этого списка новыми видами несложных работ, не требующих разрешений», - написал Парцхаладзе.

Он отметил, что предлагается включить в перечень работы по переоборудованию и замене внутренних перегородок в нежилых домах; реконструкции, капитальному ремонту и техническому переоснащению внутренних систем отопления, вентиляции, водоснабжения и водоотведения; замене трубопроводов и систем отопления, горячего и холодного водоснабжения и водоотведения; техническому перевооружению систем газоснабжения; устройству автоматизированных систем выявления чрезвычайных ситуаций и оповещения населения, систем противопожарной защиты и тому подобное; строительству, реконструкции и техническому перевооружению электрических сетей напряжением не выше 10 кВ; текущему ремонту и содержанию объектов благоустройства; восстановлению инфраструктуры военных городков; перепланировке и техническому переоснащению учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов.

Кроме этого, по словам Парцхаладзе, планируется дополнить перечень работами по проведению теплоизоляции введенных в эксплуатацию жилых домов с незначительным (СС1) и средним (СС2) классом последствий. «23 июля 2018 вступает в силу Закон Украины «Об энергетической эффективности зданий», согласно которому планируется начать деятельность Фонда энергоэффективности, главной целью которого является поддержка энергоэффективных инициатив, внедрение инструментов стимулирования и поддержки осуществления энергоэффективных мероприятий. Ожидается увеличение объемов выполнения строительных работ по термомодернизации. Поэтому, чтобы упростить их проведение, мы также включаем эти работы в перечень», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 7 июня 2017 года Кабинет Министров Украины принял постановление №406, которым утвердил перечень строительных работ, которые не требуют документов, дающих право на их выполнение, и по истечении которых объект не подлежит принятию в эксплуатацию.