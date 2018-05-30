В Украине растет ввод в эксплуатацию жилья

В Киеве и области, а также во Львовской, Одесской и Харьковской областях в январе-марте 2018 года введено в эксплуатацию 57,3% общего объема жилья.

Показатель ввода в эксплуатацию жилья в Украине в январе-марте 2018 года вырос на 3,1% по сравнению с тем же периодом 2017 года и составил 1,854 млн кв. м, сообщила Государственная служба статистики.

Читайте такжеВ Нацбанке рассказали, как обстоят дела с реструктуризацией валютных ипотек

В то же время, в прошлом году Госстат сообщал, что за январь-март 2017 года ввод в эксплуатацию жилья в Украине составил 2,009 млн кв. м. Этот показатель на 8,36% больше по сравнению с данными за первый квартал 2018 год.

В ведомстве объяснили УНИАН, что сравнение данных соответствующих периодов прошлого года является некорректным, так как в 2018 году информация сформирована по жилым зданиям нового строительства без учета прироста площади, полученной в результате реконструкции.

Согласно данным Госстата, в городах в январе-марте этого года введено в эксплуатацию 1,218 млн кв. м, в сельской местности – 636,1 тыс. кв. м. При этом 47,4% общего объема жилья принято в эксплуатацию в одноквартирных домах, 52,6% - в домах с двумя и больше квартирами.

В Киеве и области, а также во Львовской, Одесской и Харьковской областях в январе-марте 2018 года введено в эксплуатацию 57,3% общего объема жилья. В частности, в Киеве введено в эксплуатацию 262,8 тыс. кв. м жилья (14,2% от общего объема), а в Киевской области 290,6 тыс. кв. м жилья (15,7% от общего объема).

В целом было принято в эксплуатацию 22,404 тыс. квартир, при этом в городах – 16,810 тыс. квартир, в сельской местности – 5,594 тыс. Средняя площадь квартир составила соответственно 72,5 кв. м и 113,7 кв. м.

Наилучшие показатели роста в январе-марте зафиксированы в Харьковской (в 3,6 раза, до 157,1 тыс. кв. м) и Кировоградской (в 2 раза, до 9,4 тыс. кв. м) областях.

Также сообщается, что, помимо обычных домов, в январе-марте 2018 года приняты в эксплуатацию дачные и садовые дома общей площадью 97,8 тыс. кв. м, что на 43,3% больше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

Указанные показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и части зоны проведения антитеррористической операции на востоке Украины.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году по сравнению с 2016 годом показатель ввода в эксплуатацию жилья в Украине вырос на 9% - до 10,206 млн кв. м.