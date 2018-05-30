Баннер, которым закрыли сгоревший во время Евромайдана Дом профсоюзов, снимают сегодня (фоторепортаж, видео)

Ранее в пресс-службе Федерации профсоюзов Украины сообщали, что отреставрированный фасад Дома профсоюзов на Крещатике откроют 1 марта 2018 года.

Баннер на фасаде Дома профсоюзов на Крещатике в Киеве, здание которого практически полностью выгорело во время событий Евромайдана в 2014 году, снимут сегодня.

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Об этом сообщила пресс-служба Федерации профсоюзов Украины. «Сегодня, 30 мая 2018, в 12:00 на Майдане Незалежности, 2, в Киеве начнутся работы по демонтажу баннера на Доме профсоюзов», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее в пресс-службе Федерации профсоюзов Украины сообщали, что отреставрированный фасад Дома профсоюзов на Крещатике откроют 1 марта 2018 года.

Планируется, что в здании будет предусмотрено место для музея, и не будет кафе и развлекательных заведений.

Справка УНИАН. Во время событий Евромайдана Дом профсоюзов был одним из основных центров поддержки революции. 18 февраля 2014 года он практически полностью выгорел. В октябре 2014 года началось его восстановление. Застройщиком выступило ООО "Европолекс".