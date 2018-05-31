Абрамович после невыдачи британской визы заморозил строительство стадиона «Челси»

Подконтрольный российскому миллиардеру английский футбольный клуб пожаловался на «неблагоприятный инвестиционный климат» и решил приостановить реализацию проекта по строительству нового стадиона.

Футбольный клуб «Челси», владельцем которого является российский миллиардер Роман Абрамович, объявил о заморозке проекта по созданию нового стадиона.

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В сообщении клуба причиной приостановки проекта назван «неблагоприятный инвестиционный климат». «Клуб не устанавливает временных рамок для возможного пересмотра этого решения», — говорится в сообщении «Челси», передает РБК.

Весной 2017 года сообщалось, что городские власти Лондона поддержали предложенный руководством «Челси» план по сносу существующего стадиона «Стэмфорд Бридж» и строительству на его месте нового стадиона, способного принять почти в полтора раза больше зрителей — 60 тыс. вместо 41,6 тыс.

​Стоимость строительства нового стадиона оценивалась тогда в £500 млн ($666 млн), ввести стадион в эксплуатацию планировалось в 2021–2022 годах. На время строительства временным пристанищем «Челси» должен был стать заново построенный (в 2003–2007 годах) стадион «Уэмбли».

О заморозке проекта строительства нового стадиона «Челси» было объявлено вскоре после того, как у Романа Абрамовича возникли проблемы с въездом в Великобританию. Из-за отсутствия визы миллиардер даже не попал на финал Кубка Англии, в котором «Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед». По данным источников The Bell, срок действия визы Абрамовича истек еще за три недели до попытки въезда, а ее продление затянулось.

28 мая СМИ сообщили, что Абрамович завершил все формальности, связанные с переездом в Израиль. Портал «Вести. Израиль по-русски» уточнял, что прибывшему в Израиль на частном самолете Абрамовичу были на общих основаниях выписаны удостоверение личности, а также удостоверение репатрианта.

Как гражданин Израиля, Абрамович сможет въезжать в Великобританию без визы, что подтвердил журналистам представитель премьер-министра страны Терезы Мэй. Однако, по его словам, безвизовый въезд будет возможен только на срок, не превышающий шести месяцев. И при этом у Абрамовича не будет права на работу в Британии.