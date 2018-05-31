Украинцы сократили миллиардные долги за коммуналку

Долги украинцев за отопление и горячую воду в апреле снизились на 14,2% - Госстат.

Задолженность населения Украины по оплате централизованного отопления и горячего водоснабжения в апреле 2018 года снизилась на 14,2% по сравнению с мартом 2018 года и составила 13,3 млрд грн.

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Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, задолженность по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий в апреле по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 3% и составила 3,4 млрд грн, задолженность за вывоз бытовых отходов составила 400 млн грн.

Долги за централизованное водоснабжение и водоотвод выросли на 8,4% по сравнению с мартом и составили 1,9 млрд грн.

По данным Госстата, в апреле украинцы уплатили за электроэнергию 2,9 млрд грн (104% начисленных за этот период сумм за счет погашения задолженности за прошлый период). Оставшийся долг населения за этот вид услуги на составляет 3,9 млрд грн.

Всего в апреле украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 9,6 млрд грн, что составило 167,5% начисленных за этот период сумм.

Также сообщается, что за январь-апрель 2018 года с населением было заключено 24,1 тыс. договоров о реструктуризации задолженности на общую сумму 166,6 млн грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 92,5 млн грн.

Как сообщал УНИАН, задолженность населения Украины по оплате централизованного отопления и горячего водоснабжения в марте 2018 года увеличилась на 7,9% по сравнению с февралем 2018 года и составила 15,5 млрд грн.