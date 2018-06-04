Россияне хотят продать киевскую Ocean Plaza - СМИ

13:47, 04 июня 2018
Недвижимость
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Россияне хотят продать киевскую Ocean Plaza / фото rasprodaga.com.ua

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Об этом сообщает российский Коммерсант со ссылкой на источники.

По словам источников, переговоры - в продвинутой стадии, но соглашение пока не закрыто.

"Потенциальный покупатель ищет кредитора. Это требует времени, так как у местных банков есть проблемы с ликвидностью", - отмечает источник.

Отмечается, что ТЦ оценивается в 270-315 миллионов долларов: примерно в такую же сумму объект оценивался шесть лет назад, когда ТПС вышла на местный рынок.

Ранее Dragon Capital Investments Limited, входящая в группу компаний Dragon Capital, завершила сделку по приобретению торгово-развлекательного центра Victoria Gardens во Львове.

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