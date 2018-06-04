Будет ли Киев с горячей водой: "Нафтогаз" и КГГА не могут договориться из-за долга компании Ахметова

В КГГА заявили, что в структуре долга «Киевэнерго» перед «Нафтогазом» более 1 млрд грн штрафов и пени, поэтому вопрос требует решения на национальном уровне.

Задолженность ПАО «Киевэнерго» перед НАК «Нафтогаз» включает в себя около 1,2 млрд грн начисленных штрафов и пени, поэтому вопрос погашения долговых обязательств требует решения на национальном уровне.

Читайте такжеУкраинцы сократили миллиардные долги за коммуналку

Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Он отметил, что по поводу 1,2 млрд грн между сторонами сейчас идет судебный спор. Кроме того, подчеркнул Пантелеев, штрафные санкции, которые начисляет «Нафтогаз», является прямым убытком теплоснабжающих компаний, и их компенсация не имеет соответствующих источников.

По словам Пантелеева, также в структуре задолженности на сумму 4,8 млрд грн за тепловую энергию около 1,1 млрд грн - долг государственного бюджета за льготы и субсидии, разницу в тарифах и теплоснабжение бюджетных учреждений.

«Поэтому урегулирование вопроса долгов за газ является вопросом и городского и национального уровней», - говорит Пантелеев.

Представитель КГГА в очередной раз отметил, что решать сложные вопросы по задолженности необходимо отдельно от процессов жизнеобеспечения Киева.

По его словам, с 1 июня коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» должно было возобновить горячее водоснабжение в ряде домов, где были проведены гидравлические испытания.

«Однако из-за отказа «Нафтогаза» заключать договоры с коммунальным предприятием «Киевтеплоэнерго» без горячей воды до сих пор остаются около 3-х тысяч многоэтажек», - отметил Пантелеев.

Он заметил, что законодательная норма, на которой настаивает «Нафтогаз», является спорной, ведь ни один закон Украины не предусматривает блокирования газоснабжения 3-миллионного города.

«КП «Киевтеплоэнерго» не имело соответствующего контроля над процессами создания и управления долгами. Указанный вывод подготовлен группой экспертов в рамках выполнения меморандума между Киевской городской государственной администрацией и Агентством США по международному развитию (USAID). Городские власти Киева обратились в Кабинет министров Украины как к представителю владельца компании НАК «Нафтогаз» и надеются на его помощь в недопущении в столице рисков возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера», - говорится в сообщении.

В свою очередь, в пресс-службе «Нафтогаза» заявили, что отказ Киевской городской госадминистрации принимать на коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» задолженность частной компании «Киевэнерго» перед НАК «Нафтогаз Украины» противоречит закону «О теплоснабжении».

«Вопрос правопреемства по долгам при смене пользователя имуществом регламентирует закон «О теплоснабжении». В этом смысле, если киевская власть настаивает решать этот вопрос как-то иначе, то ей надо инициировать изменения в законодательство. «Нафтогаз» поставит газ, как только КГГА прекратит пиар-кампанию и выполнит закон», - сказано в сообщении.

В «Нафтогазе» отмечают, что киевские власти знали о ситуации с долгами «Киевэнерго», которые должны перейти новосозданному коммунальному предприятию, однако почему-то не решили этот вопрос заранее.

«Интересно, почему КГГА как арендодатель имущества по договору с «Киевэнерго», заранее зная о завершении договора аренды, о долгах «Киевэнерго» и об обязательствах нового предприятия их забрать, не занималась этим вопросом. Нам неприятна эта ситуация, и мы извиняемся перед киевлянами, которые вовремя оплачивали счета и имеют полное право на качественную услугу. Надеемся, «Киевтеплоэнерго» и КГГА будут действовать ответственно», - отметили в «Нафтогазе».

Как сообщал УНИАН, 27 апреля власти столицы сообщили, что в восьми районах Киева ряд домов останется без горячей воды до 1 июня. Как пояснили в мэрии, прекращение горячего водоснабжения связано с передачей городу от «Киевэнерго» котельных, которые были в управлении компании в соответствии с соглашением от 2001 года, срок которого истекает 30 апреля.

С 1 мая тепловые сети столицы перешли от «Киевэнерго» в управление коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго». После перехода права управления возник вопрос о заключении новых договоров на поставку газа с «Нафтогазом» и «Киевгазом».

22 мая власти Киева сообщили, что «Нафтогаз» отказывается заключать договор на поставку газа с «Киевтеплоэнерго» из-за долгов предыдущего оператора «Киевэнерго» (общая сумма задолженности составляет около 5 млрд грн). В ответ на это 23 мая на заседании Киевсовета было принято решение, согласно которому долговые обязательства «Киевэнерго» не подлежат передаче «Киевтеплоэнерго».

23 мая «Нафтогаз» заявил, что готов заключить договор на поставку газа с «Киевтеплоэнерго» сразу после решения вопроса правопреемства 5 млрд грн долгов, которые были накоплены «Киевэнерго».

29 мая Пантелеев сообщил, что в Киеве возобновили поставки горячей воды 1366 потребителям, благодаря подключению объектов к ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 вместо районных котельных и станций теплоснабжения. Но 3 тыс. зданий не имеют возможности быть переподключенными к ТЭЦ, поэтому они остаются без горячего водоснабжения.