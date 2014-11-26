В Украине открыли свободный доступ к реестру недвижимости

Сегодня, 26 ноября, вступил в силу закон № 1701-VII “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных выгодополучателей юридических лиц и публичных деятелей”, среди положений которого предусмотрен свободный доступ к Государственному реестру вещных прав на недвижимое имущество.

Согласно закону, информация о зарегистрированных правах и их обременении, которая содержится в Государственном реестре прав, является открытой и общедоступной. Для физических и юридических лиц информация из Государственного реестра прав предоставляется исключительно по объекту недвижимого имущества в электронной форме через официальный веб-сайт центрального органа исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере государственной регистрации прав, или в бумажной форме путем представления заявления лично или пересылки почтового отправления органам государственной регистрации прав и нотариусам в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины.Для должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, органов внутренних дел, органов прокуратуры, органов Службы безопасности Украины, нотариусов информация из Государственного реестра прав в связи с осуществлением ими полномочий, определенных законом, предоставляется по субъекту права или по объекту недвижимого имущества в электронной форме путем непосредственного доступа к Государственному реестру прав при условии идентификации соответствующего должностного лица с помощью электронной цифровой подписи. Порядок доступа к Государственному реестру прав определяется Кабинетом Министров Украины.

По заявлению владельца или другого правовладельца орган государственной регистрации прав предоставляет информацию в форме выписки о лицах, которые получили сведения о зарегистрированных правах и их обременениях на недвижимое имущество, которое ему принадлежит.

Информация о зарегистрированных правах и их обременениях, полученная в электронной или бумажной форме с помощью программных средств ведения Государственного реестра прав, является официальной и используется в соответствии с законодательством.

Как соощал УНИАН, президент Петр Порошенко подписал этот закон 23 октября. Верховная Рада приняла закон 14 октября.