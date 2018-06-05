В Украине проверят получателей коммунальных субсидий

Вся информация о получателях субсидий будет собираться и обрабатываться в Минфине, что позволит в автоматическом режиме выявлять субсидиантов, имущественное положение которых сомнительно и нуждается в дополнительной проверке.

Министерство финансов проведет в несколько этапов верификацию получателей субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг для того, чтобы четко идентифицировать тех, кто нуждается в государственной помощи, и исключить злоупотребление средствами налогоплательщиков.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины со ссылкой на заместителя министра финансов Сергея Марченко.

По его словам, проверки будут проходить в несколько этапов. Во-первых, на этапе начислений в территориальных подразделениях Минсоцполитики. Во-вторых, на этапе верификации через данные реестров Государственной фискальной службы (учет доходов граждан), Государственной миграционной службы (учет миграции физлиц), Минюста (учет имущества), банков (учет безналичных операций по оплате ценных покупок). Вся информация будет собираться и обрабатываться в Минфине. Это позволит в автоматическом режиме выявлять субсидиантов, имущественное положение которых сомнительно и нуждается в дополнительной проверке.

"Структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения выявляют потребность и назначают субсидии гражданам. На следующем этапе проводим мониторинг их заявленных доходов и произведенных расходов, чтобы предотвратить момент, когда гражданин начинает обманывать как государство, так и налогоплательщиков, притворяясь неплатежеспособным", - пояснил Марченко.

Как отметил заместитель министра, с тех пор как в Украине начала действовать система субсидий, системной проверки получателей субсидий не проводилось. Сейчас необходимо обеспечить функционирование системы в автоматическом режиме, создав предохранители злоупотреблений для огромного количества получателей субсидий, и антикоррупционные меры для контролирующих органов.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля 2018 года Кабмин принял решение о внесении изменений в программу предоставления субсидий за жилищно-коммунальные услуги. В правительстве заявили, что цель нововведений – предотвращение случаев злоупотреблений и назначения государственной помощи людям, скрывающим свои доходы.

Своим решением Кабмин ввел новые критерии для предоставления помощи от государства. В частности, если в собственности семьи есть автомобиль, которому менее 5 лет (кроме мопеда и авто, предоставленного органом соцзащиты), субсидию не будут назначать.

Также необходимо указывать в декларациях доходы от аренды имущества, например, от сдачи в аренду квартиры. С 1 мая 2018 года субсидия отменяется, если площадь квартиры превышает 120 кв. м, а дома – 200 кв. м, кроме детских домов семейного типа и приемных семей.

Безработным необходимо будет встать на учет в центр занятости, в противном случае людям трудоспособного возраста, претендующим на субсидию, органы соцзащиты автоматом будут считать доход в три прожиточных минимума - 5286 грн.